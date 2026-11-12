La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (Copre) de San Juan emitió un comunicado para advertir que las alertas de inundaciones y otros fenómenos climáticos que aparecen en Google pueden contener información errónea para la provincia. Por ese motivo, pidió a la población que no las considere avisos oficiales y que consulte únicamente los reportes difundidos por los organismos locales correspondientes.

La aclaración fue difundida este jueves 12 de noviembre y está relacionada con una actualización del sistema de detección de fenómenos climáticos de Google. Según explicó el organismo, la herramienta todavía se encuentra en proceso de actualización y puede interpretar de manera incorrecta determinados datos.

Qué recomendó el organismo provincial

Desde el Copre solicitaron desestimar las alertas climáticas que Google emita para San Juan hasta que el sistema complete su actualización. La recomendación apunta a evitar confusiones ante posibles avisos de inundaciones u otros eventos meteorológicos.

En ese sentido, remarcaron que la información válida debe ser la que comuniquen oficialmente los organismos locales con competencia en la materia. La advertencia no implica que se deba dejar de prestar atención a los fenómenos climáticos, sino verificar los avisos a través de los canales oficiales.

Qué es el Copre y cómo trabaja en San Juan

El Copre es un espacio creado por el Gobierno provincial para anticipar, planificar y coordinar respuestas ante posibles emergencias, como lluvias intensas, crecidas de ríos y otras contingencias climáticas. Está integrado por distintas áreas y organismos, entre ellos Protección Civil, Policía, Bomberos, Salud y dependencias vinculadas con los recursos hídricos.

Su trabajo también contempla la articulación con los municipios para definir protocolos de prevención, identificar recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. En ese marco, desarrolla reuniones técnicas con los departamentos para coordinar acciones territoriales y fortalecer la preparación frente a posibles contingencias.