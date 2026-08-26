El Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (Copre) comenzó formalmente su trabajo con una primera reunión entre representantes de organismos e instituciones de San Juan, luego del anuncio realizado por el gobernador Marcelo Orrego sobre la creación de este espacio para anticipar y coordinar la respuesta ante posibles emergencias.

La iniciativa busca fortalecer la prevención y preparación de la provincia frente a los escenarios climáticos previstos para los próximos meses. Uno de los principales focos estará puesto en la posibilidad de un incremento de los caudales de agua durante la temporada estival y en las situaciones que puedan derivarse de ese escenario.

Durante el primer encuentro se realizó una puesta en común sobre la situación actual de San Juan y los posibles escenarios que podrían presentarse. A partir de ese diagnóstico, los participantes comenzaron a identificar riesgos y contingencias que podrían requerir la intervención coordinada de distintas áreas del Estado y otras instituciones.

Además, se avanzó en la definición preliminar de las responsabilidades que podría asumir cada organismo de acuerdo con sus competencias. También se relevaron los recursos disponibles y las necesidades que podrían surgir frente a una eventual emergencia, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta.

De la reunión participaron representantes de Obras Sanitarias, Protección Civil, Policía de San Juan, Bomberos, Recursos Hídricos, Recursos Energéticos, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Ministerio de Producción, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Deportes, Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y Ministerio de Salud.

También formaron parte del encuentro investigadores vinculados al cambio climático y representantes de áreas relacionadas con emergencias y políticas alimentarias, entre otras dependencias provinciales.

Como parte de esta primera etapa, cada organismo e institución deberá designar a sus referentes y elaborar un relevamiento estimativo de necesidades y requerimientos. La información será centralizada para anticipar recursos, detectar posibles faltantes y fortalecer la planificación conjunta.

El Copre continuará incorporando organismos e instituciones en las próximas reuniones. La intención es ampliar la coordinación, profundizar el análisis de riesgos y establecer mecanismos de actuación que permitan responder de manera organizada ante los distintos escenarios de emergencia que puedan presentarse en San Juan.