La locura por el histórico título de Belgrano de Córdoba no reconoció fronteras. Apenas consumada la épica victoria por 3 a 2 sobre River Plate, la onda expansiva del color celeste de la “B”, trajo su alegría cordobesa y cruzó de inmediato hacia la provincia.

En San Juan, decenas de hinchas transformaron la Plaza 25 de Mayo en un verdadero rincón del Barrio Alberdi, donde las camisetas, las banderas y las lágrimas de emoción fueron los protagonistas excluyentes de la tarde.

La convocatoria se había gestado en las redes sociales. La filial local del "Pirata" citó a los fanáticos alrededor de las 19 hs. en el principal paseo sanjuanino. Entre cánticos, abrazos interminables y bocinazos que hicieron retumbar el centro capitalino, los cordobeses radicados en la provincia y los sanjuaninos simpatizantes de la "B" vivieron una jornada de puro desahogo tras años de espera.

Belgrano reescribió los libros del fútbol argentino al levantar su primera copa en la máxima categoría. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró una remontada memorable, amargando nuevamente a River en una final que reeditó —con otro contexto y otra gloria— aquel histórico cruce del 2011. Esta vez, el gran héroe de la tarde fue Nicolás “Uvita” Fernández, quien con su doblete en el tramo final del partido sentenció el pleito a favor del conjunto celeste.

Con el pitazo final, los fanáticos comenzaron a peregrinar hacia el centro sanjuanino. Muchos llegaron envueltos en banderas que atesoraban en los placares, otros luciendo camisetas históricas gastadas por los años, y algunos simplemente con una sonrisa imposible de ocultar.

Uno de los presentes, con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, apeló a su historia personal para dimensionar la conquista: "Nací y me crié a cinco cuadras de la cancha. Esperamos este momento desde hace años, desde que nací. Hoy nos toca estar acá festejando".

Mística, recuerdos y promesas cumplidas

La jornada estuvo cargada de un aura especial. Entre los bombos improvisados y los autos que daban la vuelta a la plaza haciendo sonar sus bocinas, las historias de promesas y mística se multiplicaban. Las redes sociales replicaban la imagen de un hincha que llevó las cenizas de su padre pirata a la gran final, compartiendo la gloria con quien le heredó la pasión.

Además, el destino quiso que la consagración tuviera un tinte casi cinematográfico: en el día en que el legendario cantante Rodrigo Bueno hubiera cumplido 53 años, el gran deseo de su madre, Beatriz Olave, finalmente se hizo realidad.

La fiesta en la Plaza 25 de Mayo se extendió hasta bien entrada la noche. Lejos de la Docta, pero unidos por la misma pasión, los hinchas en San Juan dejaron en claro que el corazón celeste late fuerte en cada rincón del país. Belgrano es campeón, y el grito de desahogo se escuchó con fuerza al pie de la Cordillera.



