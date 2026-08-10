El Cordillera Quad cierra con un festival urbano gratuito en Pocito

PUBLICIDAD PUBLICIDAD Cultura > Cultura urbanaEl Cordillera Quad cierra con un festival urbano gratuito en PocitoSerá el domingo 16 de agosto en el Skatepark Olímpico, con música, freestyle, graffiti, gastronomía y emprendimientos.Por Federico RodríguezHace 11 horasEl Skatepark de Pocito se prepara para una tarde a puro festival urbano. FOTO: GentilezaquadCultura UrbanaPocitoPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}