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Cultura > Cultura urbana

El Cordillera Quad cierra con un festival urbano gratuito en Pocito

Será el domingo 16 de agosto en el Skatepark Olímpico, con música, freestyle, graffiti, gastronomía y emprendimientos.

Por Federico Rodríguez

Hace 11 horas
El Skatepark de Pocito se prepara para una tarde a puro festival urbano. FOTO: Gentileza
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