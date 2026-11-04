San Juan será escenario del Open Final Cordillera Tour 2026, un torneo de tenis y pádel que se desarrollará desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre en las instalaciones del Club Hispano. La competencia marcará el cierre de temporada del circuito, con premios de $1.200.000 en la categoría Primera de pádel y $600.000 en tenis, además de actividades recreativas y gastronómicas con entrada gratuita para el público.

Diego Ruiz, integrante de la organización, confirmó que se encuentran ultimando los preparativos para la cuarta fecha del circuito, que tendrá un formato especial por tratarse de la última competencia del año. El evento reunirá a jugadores de diferentes niveles, desde aficionados que recién comienzan hasta deportistas que buscan acercarse al ámbito profesional.

"Se puede anotar cualquiera", explicó a DIARIO HUARPE Ruiz, quien destacó que la propuesta busca ampliar la participación y acercar ambas disciplinas a nuevos jugadores. Además, señaló que existe la posibilidad de contar con competidores de otras provincias en las categorías de mayor nivel.

Las inscripciones tienen un costo de $50.000 por jugador para tenis y de $70.000 por pareja para las categorías generales de pádel. En Primera de pádel, el valor informado es de $80.000 por pareja.

El cierre de las inscripciones estaba previsto para este miércoles 4 de noviembre, aunque Ruiz adelantó que evalúan extenderlo hasta el jueves 5 al mediodía, según la disponibilidad de cupos.

Cómo será la competencia de tenis y pádel

El torneo contará con categorías masculinas y femeninas, además de diferentes modalidades adaptadas a la experiencia de los participantes.

En tenis se disputarán las categorías Primera e Intermedia. La primera tendrá una premiación de $600.000 en efectivo, mientras que la segunda entregará artículos deportivos e indumentaria a los jugadores destacados.

Por su parte, el pádel contará con divisiones masculinas de Primera, tercera y cuarta, y quinta y sexta. También habrá competencia femenina y categorías bajo el denominado formato americano, destinado especialmente a quienes buscan sumar experiencia.

Ruiz explicó que esta última modalidad permite disputar varios partidos consecutivos durante aproximadamente tres horas, con pausas entre los encuentros. El objetivo es ofrecer una experiencia dinámica para quienes están comenzando en la disciplina.

La categoría Primera de pádel repartirá $1.200.000 en premios en efectivo. En las demás divisiones, los ganadores recibirán paletas, mochilas e indumentaria deportiva aportadas por las marcas que acompañan el circuito.

Entrada gratuita y un cierre con música y gastronomía

Además de los encuentros deportivos, el Open Final ofrecerá actividades destinadas a quienes acompañen a los jugadores y al público que desee acercarse al Club Hispano.

Ruiz confirmó que el ingreso será libre y gratuito durante las jornadas, con la intención de generar un ambiente de encuentro entre deportistas, familiares y aficionados.

"Es un ambiente muy familiar, muy lindo lo que se arma", destacó el organizador, quien explicó que el circuito busca formar una comunidad alrededor del tenis y el pádel.

Uno de los momentos centrales llegará el domingo 8 de noviembre, cuando se realizará el tradicional Sunset Cordillera, desde las 18 hasta las 21. La actividad contará con la participación de un DJ, food trucks, patio gastronómico y propuestas recreativas para los asistentes.

El evento permitirá que tanto los participantes como los espectadores disfruten de una jornada que combinará la definición de las competencias con música y gastronomía.

Cómo inscribirse al Cordillera Tour

Los interesados en participar todavía pueden consultar por los cupos disponibles a través de la cuenta oficial de Instagram @cordilleratour2026, donde se encuentra el enlace de inscripción y los contactos de los organizadores.

Ruiz destacó que la convocatoria tuvo una buena recepción entre los jugadores, especialmente por los cambios introducidos en el formato de esta última fecha.

La competencia se desarrollará durante tres jornadas en el Club Hispano, con diferentes categorías para tenis y pádel. El domingo, además de las definiciones deportivas, se realizará el Sunset Cordillera como cierre de la temporada 2026.