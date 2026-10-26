El cordobés Carlos Jornet es el nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa

El periodista cordobés Carlos Jornet asumió la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y se convirtió en el primer representante de Córdoba en conducir la organización continental. La designación se concretó durante la 82ª Asamblea General, realizada en Bogotá, Colombia, donde participaron referentes de medios de comunicación de distintos países.

Jornet, de 69 años, es director periodístico del diario La Voz del Interior y sucede al estadounidense Pierre Manigault. Su llegada a la conducción representa también el regreso de un argentino a la presidencia de la SIP después de 27 años, en un contexto marcado por grandes transformaciones de la industria periodística, las presiones contra la prensa y las transformaciones tecnológicas.

En su discurso de aceptación, el nuevo titular planteó que la defensa del periodismo no se limita a proteger una actividad profesional, sino que "resulta fundamental para el funcionamiento de las instituciones democráticas". En ese sentido, llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre los medios y a impulsar "respuestas frente a las amenazas que afectan la libertad de expresión en las Américas".

Prioridades: libertad de prensa y sostenibilidad

Durante su intervención, Jornet advirtió sobre el deterioro institucional, la violencia contra periodistas y la impunidad en los ataques a trabajadores de prensa. También señaló que las dificultades económicas y los cambios tecnológicos ponen en riesgo la continuidad de medios independientes.

Uno de los principales desafíos de su mandato será la sostenibilidad del periodismo profesional. La transformación de los modelos de negocio y la concentración de la publicidad digital obligan a las empresas informativas a buscar alternativas para mantener sus estructuras y garantizar la producción de contenidos propios.

La inteligencia artificial ocupará un lugar central en esa agenda. Jornet reconoció las oportunidades que ofrecen estas herramientas para mejorar procesos y ampliar las posibilidades de investigación, pero cuestionó el uso de contenidos periodísticos por parte de plataformas tecnológicas sin una compensación adecuada para quienes los producen.

El dirigente buscará promover condiciones más equilibradas entre los medios y las grandes compañías digitales, con el objetivo de que la innovación tecnológica no debilite el financiamiento del periodismo ni la producción de información de calidad.

Una trayectoria de más de cuatro décadas

Jornet comenzó a trabajar en La Voz del Interior en 1980 como redactor. Diez años después pasó al área de Economía y posteriormente ocupó la secretaría general de Redacción. Desde junio de 1998 ejerce la dirección periodística del diario cordobés.

Su recorrido también incluye una extensa participación en entidades del sector. Presidió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) entre 2011 y 2014 y encabezó la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP entre 2020 y 2025. Antes de asumir la presidencia, se desempeñó como vicepresidente primero de la organización.

Abogado y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de Córdoba, también cuenta con formación de posgrado en dirección de empresas. Es autor del libro Gestión periodística: herramientas para lograr un periodismo efectivo y de calidad.

La nueva conducción buscará ampliar la participación de los medios asociados, fortalecer la presencia de jóvenes y mujeres en los espacios de decisión y promover iniciativas de capacitación e innovación. El objetivo será sostener el periodismo independiente en un escenario en el que las amenazas políticas, la violencia y los cambios en el consumo de información plantean nuevos desafíos para la profesión.

La SIP es una organización sin fines de lucro con sede en Miami, que reúne a medios de comunicación de las Américas y trabaja en la defensa de la libertad de prensa y de expresión. La llegada de Jornet abre una nueva etapa para la entidad, con el desafío de articular la protección de esos derechos con la viabilidad económica de las empresas periodísticas.