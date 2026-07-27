El Coro Arturo Beruti continúa con su campaña para reunir los fondos necesarios que le permitan representar a San Juan en el Festival Internacional de Coros Corearte Colombia 2026, que se desarrollará entre el 8 y el 13 de septiembre. Como parte de ese objetivo, la formación coral ofrecerá dos conciertos especiales en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, con propuestas que recorrerán el tango y el folclore.

Las presentaciones forman parte de un ciclo artístico organizado para financiar el viaje de los integrantes del coro al encuentro internacional, donde compartirán escenario con agrupaciones de distintos países y representarán a la provincia con un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

Dos noches con propuestas diferentes

El primero de los conciertos será el jueves 30 de julio, desde las 21, con "Tramas del Aire", una propuesta dedicada al tango que reunirá al Coro Arturo Beruti con el Cuarteto Tango San Juan.

La segunda presentación será el martes 4 de agosto, también a las 21, con "Travesía Sonora", un concierto centrado en el folclore que contará con el acompañamiento del guitarrista Rolando García Gómez.

En esta oportunidad, el repertorio propondrá un recorrido por diferentes paisajes y culturas a través de la música coral y la guitarra, con obras inspiradas en distintas tradiciones populares.

El Coro Arturo Beruti fue invitado a participar del Festival Internacional de Coros Corearte Colombia 2026, donde ofrecerá conciertos en distintos escenarios y formará parte del espectáculo de clausura.

Las dos funciones en el Teatro del Bicentenario se suman al concierto realizado el pasado 1 de julio en el Teatro Sarmiento junto al Ballet San Juan Nuestro Tiempo. El ciclo concluirá el 4 de septiembre con una presentación en el Sirio Libanés.

Entradas y beneficios

Ambos conciertos comenzarán a las 21 horas y las entradas tienen un valor de $15.000. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma TuEntrada o en la boletería del Teatro del Bicentenario.

El teatro ofrece descuentos del 20% para quienes compren las entradas con al menos 72 horas de anticipación, 50% para jóvenes de entre 13 y 24 años presentando DNI y 20% para jubilados con DNI y carnet de PAMI.

Dato

Todo lo recaudado con la venta de entradas será destinado a cubrir los gastos del viaje del Coro Arturo Beruti a Colombia. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, además del apoyo de músicos y artistas locales que participan de forma solidaria.