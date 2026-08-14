En el marco del Programa Coral Provincial, el Coro vocacional Arturo Beruti rompió la rutina de un secundario nocturno con una presentación didáctica y cercana. La noche del jueves no fue una más para la comunidad educativa del Colegio Secundario CENS 188. Los estudiantes que ejercieron el rol de espectadores, se sintieron cautivados por la intervención artística.

Los aplausos exultantes dirigidos al conjunto vocal repercutieron en todos los rincones del salón de actos del establecimiento y fue una señal importante en el primer concierto comunitario que se brindó en el marco del Programa Coral Provincial, un circuito de presentaciones en espacios y escenarios alternativos y no convencionales.

Con el lema "Conciertos junto a la comunidad", la iniciativa del coro dirigido por la profesora María Elina Mayorga, busca generar un mano a mano genuino y directo entre la música coral y nuevos públicos.

Por ello, la presentación no fue un concierto formal, distante o solemne, al contrario, tuvo momentos lúcidos y de aprendizaje, donde se pudo apreciar, cómo se organiza un elenco de tantas voces diferentes entre sí y cómo se logra conmover al mismo tiempo durante la interpretación en vivo.

El Coro Arturo Beruti durante su presentación didáctica frente a los alumnos del CENS 188 de Concepción.

Con un toque muy pedagógico, la directora y los coreutas mostraron matices, la historia de cada obra, los nombres y la función de cada instrumento utilizado, de manera que, en ensamble, se lograra una atmósfera amena, cálida y participativa.

Durante la actuación, se escuchó una pieza coral de un autor vasco que celebra el tiempo de cosecha, en el que se establece una analogía a la tierra, al trabajo y a la vendimia local.

También, sonó una obra sacra “Non Nobis Domine”, pero cuya estructura era muy oportuna la directora permitió desarmar la estructura para que los jóvenes puedan notar las características de los bajos, los tenores, los contraltos, las sopranos. Además, se les da el contexto histórico de cada obra.

Los estudiantes del secundario nocturno disfrutaron del inicio del ciclo "Conciertos junto a la comunidad".

“Esta fue muy celebrada porque, si bien podía parecer algo lejana a nuestra cultura cotidiana, los chicos se dieron cuenta que era más cercana de lo que creían y fue absolutamente fascinante”, dijo María Elina a DIARIO HUARPE.

Además, el coro abordó canciones argentinas, un huayno y un gato, con tonalidades e instrumentos folclóricos del noroeste. La caja norteña con otros elementos de percusión autóctonos -palo de agua, pezuñas- sirvieron de soporte junto a Tamara Cabello ("Rumbo al cerro") y Renzo Menzeguez ("Madre del maíz") que tuvieron el papel de solistas, más la participación de Elena Huamán y Nicolás Olivera, que practicaron la danza del gato que fue uno de los momentos más agradables de ver. En el bombo estuvo Ariel Fuente y en el bongo Francisco Segovia.



Por si fuera poco, un cierre con una cumbia colombiana, con la voz solista de Carlos Vidal, quién aportó un condimento extra para que la experiencia fuera completa. La reacción de los alumnos y varios docentes fue inmediata, quedaron tan sintonizados por lo que escuchaban que acompañaron con las palmas y gritos de júbilo.

Cómo sigue la agenda del circuito

Tras la conmovedora apertura en la escuela nocturna, el itinerario del Coro Beruti no se detiene y ya prepara su próxima parada. La segunda presentación de este inicio de ciclo se llevará a cabo el domingo 16 de agosto a las 10:00 de la mañana en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada sobre calle 1° de Mayo en el departamento Rivadavia.

Allí, la agrupación volverá a ofrecer un concierto comentado para los vecinos de la zona, reafirmando que la música coral no pertenece a las grandes salas cerradas, sino a cada rincón de la comunidad.

