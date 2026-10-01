La rutina habitual del Centro Cívico de San Juan tuvo una pausa diferente este jueves 1 de octubre. Las voces del Coral Ansilta irrumpieron en la Planta Baja del edificio público y sorprendieron a trabajadores y personas que habían llegado para realizar distintos trámites.

La presentación se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores y tuvo como protagonistas a una veintena de integrantes de este coro mixto, conformado exclusivamente por personas mayores.

Dirigidos musical y vocalmente por el guitarrista, arreglador y cantautor sanjuanino Tito Medina, los integrantes interpretaron canciones a tres voces y recorrieron parte del cancionero popular argentino y latinoamericano.

Canciones, aplausos y un regreso esperado

Durante la presentación sonaron clásicos como “Honrar la vida”, de Eladia Blázquez; “Jamás te olvidaré”, de Marcela Morelo, y la zamba “Paloma”, entre otras canciones que recibieron los aplausos del público.

Pero la jornada tuvo además un significado especial para los integrantes del Coral Ansilta. La presentación representó su regreso a los escenarios y su presentación en sociedad después de un extenso período de inactividad.

La formación había dejado de funcionar durante la pandemia y permaneció en silencio hasta mediados de este año, cuando retomó los ensayos y comenzó a sumar nuevos integrantes.

Ahora, con el grupo nuevamente en marcha, sus integrantes ya trabajan en un próximo objetivo: organizar un festival de coros integrados exclusivamente por personas mayores, previsto para diciembre.

“Hacer lo que a uno le gusta”

La actividad contó con la presencia del ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, quien destacó el valor de que las personas mayores puedan continuar desarrollando sus intereses y expresándose a través del arte.

“Hacer lo que a uno le gusta siempre y poder trascender a través del arte”, sostuvo el funcionario durante la jornada.

También participaron el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier; el director de Políticas para Personas Mayores, Roberto Ochoa; la subdirectora del área, Paula Bettio, y otros funcionarios.

Además, estuvo presente la reina de Personas Mayores 2025, Silvia Mónica Maldonado, quien durante octubre finalizará su mandato.

Una fecha para poner en valor a las personas mayores

El Día Internacional de las Personas Mayores se conmemora cada 1 de octubre por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La fecha busca reconocer el aporte de las personas mayores al desarrollo social, económico y humano.

También busca visibilizar sus derechos y los desafíos que enfrentan las sociedades ante el envejecimiento de la población.

Según las proyecciones de Naciones Unidas, las personas de 65 años o más llegarán a 1.600 millones en 2050, mientras que la esperanza de vida al nacer ya alcanza un promedio mundial de 73,3 años.

En San Juan, la fecha tuvo este jueves una celebración particular: un grupo de personas mayores volvió a encontrarse con la música, recuperó sus voces y convirtió por un rato la rutina del Centro Cívico en un escenario.