El corset de Pampita inspirado en Messi y la Selección Argentina

Durante el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Pampita captó todas las miradas con una propuesta que fusionó la pasión por el fútbol y la moda. La conductora y jurado de televisión se mostró desde el estadio para festejar el triunfo de la Scaloneta con un corset strapless inspirado en la camiseta nacional. Esta prenda en tonos celeste y blanco destacaba por llevar estampado el número 10 en un claro homenaje a Lionel Messi.

Para completar su apuesta estética, la modelo optó por un short de jean negro de tiro alto con terminaciones desflecadas. El calzado elegido fueron unas botas negras de caña corta con plataforma chunky, un modelo muy popular entre las celebridades actuales. En cuanto a su estilismo personal, prefirió llevar el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje natural que resaltaba sus facciones.

Esta aparición pública ocurrió poco después de que la conductora compartiera una mala experiencia con el torneo al asegurar "Fui estafada" mientras buscaba figuritas del Mundial 2026 para sus hijos.

Sin embargo, su presencia en las plataformas digitales generó miles de likes y reacciones positivas sobre la originalidad de su vestuario. El corset inspirado en la Selección Argentina ya se perfila como una de las prendas más icónicas de la competencia, reafirmando su lugar como referente de la moda.