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El cronograma completo de Garrafa Hogar del 20 al 24 de julio
POR REDACCIÓN
El programa Garrafa Hogar, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, continuará la próxima semana con su recorrido por distintos departamentos de la provincia para facilitar el acceso al gas envasado a precios subsidiados.
Entre el 20 y el 24 de julio, el operativo llegará a Angaco, Sarmiento, Pocito, San Martín, Zonda y Jáchal, donde vecinos podrán adquirir garrafas que cumplen con todas las normas de seguridad vigentes.
Los precios establecidos son:
Garrafa de 10 kilos: $20.000.
Garrafa de 15 kilos: $30.000.
Desde la Dirección de Defensa al Consumidor informaron que el objetivo del programa es garantizar el acceso al gas envasado a un costo accesible para las familias sanjuaninas.
Cronograma completo
Lunes 20 de julio – Angaco
9:00 a 10:00: Monolito Barrio Campo Batalla (calles Bosque y Ontiveros).
10:30 a 11:30: Plaza Barrio El Bosque.
12:00 a 13:00: Club Deportivo Social Cultural Angaco (calle Aguilera s/n).
Martes 21 de julio – Sarmiento
9:00 a 10:00: Cochagual Norte (Ruta Provincial 246 Norte).
10:30 a 11:30: SUM Barrio Punta del Médano (Ruta 295 y calle 162).
12:00 a 13:00: Centro Cultural de Media Agua.
Martes 21 de julio – Pocito
11:00 a 13:00: Operativo San Juan Cerca, en la Escuela Especial India Mariana.
Miércoles 22 de julio – San Martín
9:00 a 10:00: Playón Capilla de Andacollo (Boca del Tigre).
10:30 a 11:30: Escuela Combate de San Lorenzo (Colonia Fernández).
12:00 a 13:00: Playón Barrio Bella Vista (calle Rawson s/n, Dos Acequias).
Jueves 23 de julio – Zonda
9:00 a 10:00: CIC de Zonda.
10:30 a 11:30: Cancha de hockey del Barrio Esperanza.
12:00 a 13:00: Plaza del Gaucho.
Viernes 24 de julio – Jáchal
9:00 a 10:00: Unión Vecinal San Roque.
11:00 a 12:00: Plazoleta del Barrio Bicentenario 1 (San José de Jáchal).
13:00 a 14:00: Club Andacollo (Tamberías).
15:00 a 16:00: Capilla San José de Gran China.
17:00 a 18:00: Plaza Barrio Pampa Vieja 2.
Las autoridades recomendaron a los vecinos asistir en el horario correspondiente a cada punto de venta y llevar el envase para realizar el recambio, a fin de agilizar la atención durante el operativo.