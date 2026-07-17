El programa Garrafa Hogar, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, continuará la próxima semana con su recorrido por distintos departamentos de la provincia para facilitar el acceso al gas envasado a precios subsidiados.

Entre el 20 y el 24 de julio, el operativo llegará a Angaco, Sarmiento, Pocito, San Martín, Zonda y Jáchal, donde vecinos podrán adquirir garrafas que cumplen con todas las normas de seguridad vigentes.

Los precios establecidos son:

Garrafa de 10 kilos: $20.000.

Garrafa de 15 kilos: $30.000.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor informaron que el objetivo del programa es garantizar el acceso al gas envasado a un costo accesible para las familias sanjuaninas.

Cronograma completo

Lunes 20 de julio – Angaco

9:00 a 10:00: Monolito Barrio Campo Batalla (calles Bosque y Ontiveros).

10:30 a 11:30: Plaza Barrio El Bosque.

12:00 a 13:00: Club Deportivo Social Cultural Angaco (calle Aguilera s/n).

Martes 21 de julio – Sarmiento

9:00 a 10:00: Cochagual Norte (Ruta Provincial 246 Norte).

10:30 a 11:30: SUM Barrio Punta del Médano (Ruta 295 y calle 162).

12:00 a 13:00: Centro Cultural de Media Agua.

Martes 21 de julio – Pocito

11:00 a 13:00: Operativo San Juan Cerca, en la Escuela Especial India Mariana.

Miércoles 22 de julio – San Martín

9:00 a 10:00: Playón Capilla de Andacollo (Boca del Tigre).

10:30 a 11:30: Escuela Combate de San Lorenzo (Colonia Fernández).

12:00 a 13:00: Playón Barrio Bella Vista (calle Rawson s/n, Dos Acequias).

Jueves 23 de julio – Zonda

9:00 a 10:00: CIC de Zonda.

10:30 a 11:30: Cancha de hockey del Barrio Esperanza.

12:00 a 13:00: Plaza del Gaucho.

Viernes 24 de julio – Jáchal

9:00 a 10:00: Unión Vecinal San Roque.

11:00 a 12:00: Plazoleta del Barrio Bicentenario 1 (San José de Jáchal).

13:00 a 14:00: Club Andacollo (Tamberías).

15:00 a 16:00: Capilla San José de Gran China.

17:00 a 18:00: Plaza Barrio Pampa Vieja 2.

Las autoridades recomendaron a los vecinos asistir en el horario correspondiente a cada punto de venta y llevar el envase para realizar el recambio, a fin de agilizar la atención durante el operativo.