La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo reavivó la histórica rivalidad entre ambas selecciones. También hizo resurgir una imagen que quedó grabada en la memoria de los fanáticos: la pelea que protagonizaron Lionel Scaloni y David Beckham cuando ambos eran futbolistas en la Liga de España.

El episodio ocurrió durante un Real Madrid 2-1 Deportivo La Coruña, un encuentro clave en la lucha por el título de La Liga. Luego del gol de Raúl que le dio la victoria al conjunto madrileño, Beckham cometió una infracción sobre Scaloni en la mitad de la cancha y ambos quedaron enganchados tras la caída.

La reacción del argentino fue inmediata. Desde el suelo lanzó una patada y, al levantarse, continuó enfrentando al mediocampista inglés. La situación escaló rápidamente hasta que Roberto Carlos intervino para separarlos. Finalmente, el árbitro decidió amonestar a ambos jugadores.

Scaloni explicó años después qué pasó

Con el paso del tiempo, la escena se convirtió en uno de los momentos más recordados de la carrera de Scaloni como futbolista. En la previa del Mundial de Qatar 2022, el actual entrenador de la Selección Argentina recordó aquel incidente y explicó por qué reaccionó de esa manera. "He tenido muchas más, pero la de Beckham es famosa por todo lo que representaba él y por cómo se había dado. Nosotros nos jugábamos el título con ellos, en cancha de ellos y faltando tres minutos nos hacen el 2-1".

El DT también reconoció que la frustración continuó incluso después del pitazo final. "Fue un choque típico de calentura. Terminó el partido, Beckham se quedó saludando a la gente y yo quería seguir peleando. Nos habían ganado casi la liga en ese partido. Yo seguía media hora, una hora con una vena. Era un poco el entorno y la frustración de no haber podido sacar adelante el partido".

Un clásico que vuelve a escribirse

El recuerdo volvió a viralizarse en las redes sociales en la antesala de una nueva edición del clásico entre Argentina e Inglaterra, uno de los enfrentamientos con mayor carga histórica en las Copas del Mundo.

Ahora, desde el banco de suplentes, Scaloni buscará escribir un nuevo capítulo, esta vez como entrenador, con el objetivo de llevar a la Albiceleste a una nueva final mundialista y seguir ampliando uno de los ciclos más exitosos en la historia de la Selección Argentina.