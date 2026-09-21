Miguel Merentiel y Rodolfo Arruabarrena protagonizaron un particular momento durante la victoria de Boca por 2-0 ante San Lorenzo. El delantero uruguayo no quería abandonar el campo de juego cuando fue llamado para el cambio y el entrenador reaccionó para indicarle que debía salir. La escena ocurrió después del segundo gol del Xeneize y quedó fuera de la transmisión televisiva.

Cuando el cuarto árbitro levantó el cartel electrónico con el número 16, correspondiente a Merentiel, el atacante hizo un gesto para mostrar su intención de continuar en la cancha. El uruguayo acababa de marcar el 2-0 y atravesaba uno de los momentos destacados del partido, pero Arruabarrena decidió reemplazarlo por Sebastián Villa.

El momento que captaron las cámaras

El delantero se mostró reticente a abandonar el terreno de juego y realizó un gesto hacia el banco. Ante esa situación, Arruabarrena lo apuró para que concretara el relevo y lanzó un insulto al aire mientras le indicaba que debía salir.

Finalmente, Merentiel dejó la cancha y fue reemplazado por Villa. El intercambio llamó la atención porque se produjo pocos minutos después de que el uruguayo sentenciara el clásico con su gol.

El delantero había aprovechado un centro de Lautaro Blanco para aparecer dentro del área y marcar el segundo tanto de Boca. Fue su tercer gol en el Torneo Clausura y el número 12 que convirtió durante el año, cifra que lo mantiene como máximo goleador del equipo en 2026.

Boca ganó y estiró su racha

Más allá del episodio entre entrenador y delantero, Boca tuvo una actuación sólida y derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la décima fecha del Torneo Clausura.

Leandro Lozano abrió el marcador durante el segundo tiempo con una definición de zurda. Poco después, Merentiel apareció para establecer el 2-0 definitivo. San Lorenzo había quedado con diez jugadores durante la primera parte por la expulsión de Manuel Insaurralde.

Con la victoria, el equipo dirigido por Arruabarrena extendió a 14 partidos su racha sin derrotas en todas las competencias. El entrenador destacó después del encuentro el rendimiento colectivo y la importancia de administrar los minutos de los jugadores ante la seguidilla de partidos.

“Las cargas las vamos a manejar viendo los partidos. Trato siempre de poner lo que creo que es mejor. Necesito de todos”, explicó el Vasco en conferencia de prensa.

El atacante uruguayo no fue convocado para la selección de su país, por lo que continuará a disposición de Boca durante la próxima fecha. El delantero podrá estar presente en el partido ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.