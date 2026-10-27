El crudo relato de Tamara Pettinato sobre la nueva internación de su hermano

Tamara Pettinato y Felipe Pettinato atraviesan horas de máxima tensión familiar tras la reciente hospitalización del mediático en un centro de salud público. La situación del joven generó una profunda preocupación en su entorno más íntimo debido a una nueva recaída en sus problemas de adicciones y a su compleja situación procesal actual. Su hermana brindó detalles sobre cómo vivieron las horas previas a la decisión del equipo tratante de internarlo de urgencia.

La conductora explicó que el traslado no fue una iniciativa personal sino una medida profesional indicando que "fue el equipo tratante" quien decidió la medida y agregando que "no fue algo que decidí yo, fue una recomendación de su psiquiatra y su equipo". Según detalló sobre la constancia del tratamiento, "él nunca abandonó el tratamiento, entonces no es algo que decida yo". Asimismo, precisó la realidad judicial del paciente al remarcar que "él está preso con domiciliaria, y tobillera, desde hace seis meses, por una causa que se desprendió de la causa principal, entonces no es que estaba bárbaro y bien".

Respecto a la convivencia y al paulatino deterioro anímico en el hogar previo a la internación, Tamara Pettinato relató que "vivía conmigo hasta hace tres días y fuimos viendo como fue desmejorando". La panelista reflexionó además sobre la influencia de la privación de la libertad al señalar que "es muy difícil sobrellevar esa situación y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas". Con evidente conmoción por el desenlace, concluyó su testimonio expresando que "fue para abajo y terminamos en esto".