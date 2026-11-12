El encuentro entre el papa León XIV y Marta Griselda Torres, residente del Cottolengo Don Orione de Claypole, inspiró una pintura que se viralizó en las redes sociales. La obra fue realizada por el artista argentino Gastón Bejarano, quien quedó conmovido al escuchar el testimonio de la mujer durante la transmisión televisiva de la visita del Pontífice a la Argentina.

El cuadro que se viralizó.

Bejarano contó que estaba mirando la misa cuando escuchó hablar a Marta y sintió la necesidad de plasmar ese momento. “Estaba hablando Marta y fue un disparo al corazón”, recordó en una entrevista.

El momento que inspiró al artista

La pintura representa uno de los momentos más significativos de aquella visita: cuando León XIV se acercó a Marta después de escucharla, le tomó la mano y conversó brevemente con ella en privado. El artista explicó que no había planeado realizar una obra sobre ese encuentro, sino que comenzó a pintar de manera espontánea.

“Yo plasmé lo que sentí en ese momento, lo necesitaba plasmar en la pintura, que es el medio que tengo para expresar mis emociones”, explicó Bejarano. También reconoció que se trata de una obra pequeña y sencilla, pero que puso en ella sus sentimientos.

La intención de donar la obra al Cottolengo

La pintura tuvo una importante repercusión en las redes sociales y el artista reconoció que recibió una cantidad de mensajes a la que no está acostumbrado. “La cantidad de mensajes que me han llegado y que me siguen llegando es impresionante”, contó.

A pesar de la repercusión, Bejarano manifestó que su intención no es comercializar el cuadro, sino donarlo al Cottolengo Don Orione. Su deseo es que la obra permanezca en la institución como recuerdo de la visita del Papa y como representación de todos sus residentes. “Me gustaría agarrarle la mano a Marta y decirle gracias”, expresó el artista al referirse a la emoción que le generó aquella escena.