El cuartel de Bomberos de la Policía de San Juan se convirtió este miércoles en uno de los escenarios más conmovedores de la jornada, luego de confirmarse el fallecimiento del comisario general Rubén Castro, jefe del cuerpo, y del comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos, quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil.

Desde las primeras horas de la tarde, familiares, amigos, compañeros de la fuerza y altos mandos de la Policía de San Juan comenzaron a llegar al edificio para acompañarse en medio del profundo dolor que provocó la tragedia aérea, la más grave registrada en la provincia.

El cuartel de Bomberos recibió a familiares y autoridades luego de que se confirmara la tragedia. (Foto: DIARIO HUARPE)

En el hall del cuartel se acondicionó un espacio para recibir a los seres queridos de las víctimas y a quienes se acercaron a expresar sus condolencias. Los abrazos, las lágrimas y el silencio reflejaron el impacto que causó la pérdida de dos hombres que durante años estuvieron al frente de una de las áreas más importantes de respuesta ante emergencias.

Además de Castro y Carbajal, en el helicóptero también viajaban Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto Matías Valenzuela, oriundo de Buenos Aires; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, ambos de Córdoba.

a institución recibió durante toda la jornada a familiares, amigos y compañeros de las víctimas. (Foto: DIARIO HUARPE)

La muerte de quienes encabezaban el cuerpo de Bomberos profundizó el impacto de una tragedia que enluta a toda la provincia y que golpea especialmente a las fuerzas de seguridad y a los organismos encargados de responder ante incendios y otras emergencias. Mientras avanza la investigación para determinar las causas del accidente, el cuartel permanece sumido en un duelo que refleja el vacío que dejaron dos referentes de la institución.