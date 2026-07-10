El cuerpo técnico de Argentina analizó a Suiza: “Es un equipo duro, físico y con calidad”

A horas del partido de cuartos de final del Mundial 2026, Walter Samuel analizó a Suiza y explicó cuáles son las principales características del próximo rival de la Selección Argentina. El exdefensor, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, destacó la fortaleza física del equipo europeo y también su capacidad para manejar la pelota.

“Es un equipo duro, físico. Pero también tiene mucha calidad, con Xhaka, Akanji… tienen gente desde abajo que puede jugar bien y son muy tranquilos con la pelota, son organizados”, expresó Samuel al referirse al seleccionado suizo.

Desde el cuerpo técnico argentino remarcan que Suiza no basa su juego únicamente en el orden defensivo, sino que cuenta con futbolistas capaces de controlar los tiempos del partido y generar juego desde la salida. “Miramos al rival pero también pensamos en el juego nuestro”, señaló Samuel, en referencia al enfoque de Argentina para el duelo que se disputará en Kansas City.

El integrante del equipo de trabajo de Scaloni también destacó la confianza interna de la Selección en esta etapa decisiva del Mundial y reconoció la intención de alcanzar la definición del torneo. “Estamos ilusionados de poder llegar a la final. Tenemos que ir paso a paso, ahora nos encontramos un rival muy duro como Suiza y tenemos que afrontar eso, pero tenemos la ilusión de poder cumplir y llegar a la final, que sería algo increíble”, afirmó.

Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de avanzar a las semifinales y mantenerse en carrera por el título.