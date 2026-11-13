El Cura Brochero convoca a una misa especial de sanación en Chimbas

El Centro Evangelizador Santo Cura Brochero de Chimbas realizará el próximo lunes 16 de noviembre una misa de sanación y acción de gracias, con una convocatoria abierta a la comunidad.

La celebración comenzará a las 20 en el predio Cura Brochero, ubicado en la intersección de las calles Rodríguez y Necochea. Durante la ceremonia se realizará la imposición del poncho y la bendición con una reliquia, dos de las actividades centrales previstas para el encuentro religioso.

Según informaron desde la organización, la misa tendrá también un motivo especial de agradecimiento a Dios por la visita del papa León XIV.

La convocatoria está dirigida a los fieles y vecinos que deseen participar de la celebración. Para llegar al predio, se podrá utilizar las líneas de colectivo 407 y 408.

Quienes necesiten más información sobre la actividad pueden comunicarse a los teléfonos 264-5649757 o 4314551.

Datos de la convocatoria