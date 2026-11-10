El Cura Brochero, protagonista del mensaje de León XIV en Córdoba

El Cura Brochero tuvo un lugar destacado en la homilía del papa León XIV durante su segunda misa en Argentina, celebrada en Córdoba. En su reflexión, el Pontífice recordó la figura del sacerdote cordobés como uno de los grandes testimonios de santidad del país y resaltó su entrega al Evangelio, su espiritualidad y su compromiso con la comunidad.

Desde una provincia profundamente vinculada con la historia del llamado «cura gaucho», León XIV lo mencionó entre los hombres y mujeres que fueron convocados por Dios y dedicaron su vida a la misión evangelizadora, muchas veces sin dimensionar el alcance que tendría su trabajo.

“En Argentina vivieron hombres y mujeres como el Cura Brochero y Mama Antula”, expresó el Papa, al comenzar un recorrido por distintas figuras de santidad que marcaron la historia religiosa nacional.

La oración como fortaleza de su misión

Al profundizar en su figura, León XIV hizo especial referencia a la espiritualidad del santo cordobés. Señaló que fue “un verdadero enamorado del Señor” y que encontró en la oración la fortaleza necesaria para desarrollar su tarea pastoral.

En particular, recordó la influencia que tuvieron en su vida los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que, según expresó, cambiaron su existencia para siempre y lo configuraron con Cristo.

En ese contexto, el Papa recuperó una enseñanza vinculada con el compromiso cristiano: “Sólo quien ha conocido la amistad con Jesucristo es capaz de emprender esa tarea apostólica”. Luego agregó que quien se sabe amado por Dios puede extender su reino de caridad y justicia, incluso a través del sacrificio personal y del anuncio del Evangelio.

La referencia a Brochero no quedó aislada del resto de la homilía. León XIV lo presentó como un ejemplo de cómo la fe puede convertirse en una misión concreta, capaz de transformar la realidad de las comunidades.

El Cristo de Brochero también estuvo presente en la misa

La figura del santo cordobés tuvo además una presencia simbólica en la celebración. Frente al altar se encontraba la imagen del Cristo pobre, una talla que el propio Cura Brochero había mandado realizar desde su lecho de dolor y cuyo rostro representa los rasgos del pueblo.

“Dejémonos interpelar por su mirada, y a la sombra de su cruz encontraremos la salvación y la vida, el camino para nuestra propia santificación”, expresó el Pontífice.

De esta manera, el recuerdo del Cura Brochero atravesó distintos momentos de la celebración: desde su reconocimiento como referente de la santidad argentina hasta la presencia de una imagen religiosa vinculada directamente con su historia.

El mensaje de León XIV recuperó así el legado del sacerdote que dedicó su vida a la evangelización y lo convirtió en una invitación para los fieles. La propuesta del Papa fue continuar ese camino desde cada lugar y cada tarea cotidiana, con la oración, el servicio y el compromiso con los demás como expresiones concretas de la fe.