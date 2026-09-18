El fenómeno que combina música electrónica y espiritualidad desembarcará a pocos kilómetros de San Juan. Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués conocido internacionalmente como el “Cura DJ”, confirmó su presentación en Mendoza para el sábado 10 de octubre, desde las 19, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El espectáculo estaba previsto originalmente en el Parque Recreativo Dueño del Sol, en el departamento mendocino de Junín. Sin embargo, la producción decidió trasladarlo al emblemático anfiteatro ubicado en el Parque General San Martín por cuestiones vinculadas con la logística y la accesibilidad para el público.

Para quienes ya habían comprado su entrada, el cambio no implicará realizar ningún trámite: los tickets adquiridos para la presentación de Junín mantendrán su validez para el nuevo escenario. Además, las localidades continúan disponibles mediante Entradaweb y quienes opten por solicitar una devolución deberán gestionarla directamente con la ticketera.

Quién es el Cura DJ que llegará a Mendoza

Peixoto alcanzó repercusión internacional por una propuesta que mezcla bases de música electrónica con mensajes vinculados a la fe. Su popularidad creció especialmente después de su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 2023, donde realizó un set frente a peregrinos antes de una misa encabezada por el papa Francisco.

Argentina ya tuvo una muestra de su convocatoria. En abril de 2026, el sacerdote realizó un espectáculo gratuito en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, en homenaje al papa Francisco, donde reunió a una multitud con un show que combinó techno, mensajes religiosos e imágenes del pontífice argentino.

Su visita a Mendoza no se limitará al escenario. Durante su estadía también está prevista una recorrida por el penal de Almafuerte, en una actividad independiente del espectáculo musical.