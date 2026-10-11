El cura DJ reunió a miles de personas en Mendoza con música electrónica y fe

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como el cura DJ, protagonizó una convocatoria multitudinaria en el Teatro Griego Frank Romero Day, en Mendoza, durante la noche del sábado 10 de octubre. Con una propuesta que combinó música electrónica, espiritualidad y mensajes religiosos, el sacerdote reunió a jóvenes, familias y visitantes de distintos puntos de Argentina y del exterior.

El espectáculo superó las 9.000 entradas vendidas y convocó a públicos de distintas generaciones. Mientras numerosos jóvenes ocuparon la pista para bailar al ritmo de las mezclas electrónicas, familias, adultos mayores y niños siguieron la presentación desde las gradas.

La propuesta incluyó fragmentos de discursos del papa Francisco, clásicos de la música electrónica y canciones religiosas. Entre los temas que sonaron durante el recital estuvieron Right Here, Right Now, de Fatboy Slim, y Granito de Mostaza, del compositor Cesáreo Gabaráin. La combinación buscó acercar el mensaje religioso a través de un formato musical contemporáneo.

Uno de los ejes de la presentación fue el llamado del papa Francisco a los jóvenes a asumir un papel activo en la sociedad. Durante el espectáculo se escuchó una de sus frases más conocidas: “Chicos y chicas, por favor no se metan en la cola de la historia, ¡sean protagonistas! ¡Jueguen para adelante! Construyan un mundo mejor”.

El mensaje del cura DJ sobre los jóvenes y la Iglesia

En declaraciones a MDZ, Peixoto se refirió al impacto de su propuesta y contó que recibe mensajes de personas que, después de conocer su trabajo, retomaron el vínculo con la fe y comenzaron a acercarse a la Iglesia.

“Recibo muchos mensajes de personas que los tocó, que empezaron a ir a la iglesia”, señaló el sacerdote, quien recordó especialmente el caso de una mujer que, después de verlo en Buenos Aires, volvió a rezar en el santuario de Luján.

El religioso también reflexionó sobre la relación de las nuevas generaciones con las instituciones religiosas y consideró que existe una búsqueda espiritual entre muchos jóvenes que crecieron en familias alejadas de la Iglesia.

“Los jóvenes andan en busca, muchos de sus padres se alejaron de la iglesia y ellos no quieren eso; quieren algo más para sus vidas y tenemos que cuidarlos”, expresó.

Un mensaje de inclusión y compromiso social

La presentación también estuvo marcada por un mensaje de apertura hacia distintos sectores sociales. Consultado sobre la participación de personas de la comunidad LGBTIQ+, Peixoto sostuvo que la Iglesia debe promover espacios de encuentro, diálogo y acompañamiento.

“La Iglesia es para todos los que quieran hacer camino, y el camino se está haciendo; no podemos cruzar los brazos, tenemos de rezar juntos, hablar y dialogar”, manifestó en la entrevista con el medio mendocino.

El sacerdote también destacó el compromiso social de la Iglesia y su trabajo junto a los sectores más vulnerables. En ese sentido, mencionó la figura del padre Carlos Mugica y expresó su satisfacción por conocer experiencias eclesiales vinculadas con el acompañamiento de las personas en situación de pobreza.

Una convocatoria que reunió a distintas generaciones

El recital contó con asistentes provenientes de distintos departamentos mendocinos y visitantes de otras provincias, además de personas llegadas desde Francia, Uruguay, Chile, Perú, Brasil y Estados Unidos. Hubo familias que viajaron especialmente para asistir al espectáculo, jóvenes que conocieron al sacerdote a través de las redes sociales y personas vinculadas con la actividad religiosa que encontraron en la propuesta una forma diferente de vivir su fe.

Una de las asistentes, oriunda de Rivadavia y con experiencia como catequista, destacó la capacidad del sacerdote para convocar a las nuevas generaciones. También hubo visitantes de San Luis que decidieron trasladarse hasta Mendoza después de descubrirlo en TikTok.

La convocatoria se desarrolló en una noche que había estado precedida por lluvias, aunque las condiciones permitieron finalmente disfrutar de la presentación al aire libre.

Al finalizar, Peixoto valoró la respuesta del público y dejó abierta la posibilidad de regresar a la provincia. “Tengo de volver aquí, pero con un tiempo de verano”, expresó.

Con una propuesta que combina música electrónica y evangelización, el cura DJ volvió a mostrar una forma alternativa de comunicar la fe, con especial atención a los jóvenes, el diálogo y la inclusión.