La clasificación de Noruega a los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una de las postales más llamativas del torneo. Luego de asegurar su lugar en la próxima ronda, los jugadores protagonizaron un particular festejo con los hinchas que rápidamente recorrió las redes sociales y generó miles de comentarios.

Tras el pitazo final, los futbolistas se acercaron a la tribuna donde se encontraban los simpatizantes noruegos para compartir la alegría por el histórico logro. Sin embargo, lejos de una celebración tradicional, sorprendieron con una dinámica poco habitual en el fútbol internacional.

Las imágenes mostraron a jugadores e hinchas interactuando de manera distendida en un festejo colectivo que reflejó el fuerte vínculo entre el plantel y sus seguidores. La escena fue captada por las cámaras de televisión y no tardó en viralizarse en distintas plataformas.

La clasificación representa un momento especial para Noruega, que tiene en figuras como Erling Haaland a uno de los grandes referentes de esta generación. El delantero volvió a ser determinante durante la fase de grupos y es una de las cartas fuertes del equipo para las instancias decisivas.

El festejo también fue interpretado como una muestra de unidad de un seleccionado que llegó al Mundial con expectativas altas y que logró cumplir el primer gran objetivo al superar la fase inicial.

Mientras otras selecciones optaron por celebraciones más tradicionales, los noruegos eligieron compartir el momento con sus fanáticos de una manera espontánea y original, algo que fue ampliamente destacado por medios deportivos de distintos países.

Con la clasificación asegurada, Noruega ahora buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Pero antes de pensar en el próximo rival, sus jugadores dejaron una imagen que ya quedó entre las más curiosas y comentadas de lo que va del Mundial 2026.