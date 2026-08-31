El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo marca el final de una era. También deja vacante una de las responsabilidades más importantes dentro del equipo: la cinta de capitán.

Con el histórico número 10 fuera del seleccionado, la pregunta que comenzó a instalarse es quién será el encargado de asumir el liderazgo dentro de la cancha cuando Argentina vuelva a disputar un partido.

Por ahora, Cristian Romero aparece como el principal candidato para quedarse con la capitanía. El defensor de 27 años ya tuvo la oportunidad de utilizar el brazalete en distintos partidos y es una pieza fundamental para Lionel Scaloni.

El Cuti aparece como el principal candidato

Romero reúne varias de las condiciones que podrían llevarlo a ocupar el lugar que deja Messi. Es titular indiscutido para Scaloni, tiene experiencia internacional y forma parte de la generación que consiguió los principales títulos de los últimos años.

Además, el defensor ya ejerció como capitán en algunas oportunidades cuando Messi no estuvo disponible, por lo que no sería una función completamente nueva para él.

Su personalidad dentro de la cancha también es otro de los factores que podrían favorecerlo. El jugador suele asumir un rol de liderazgo desde la defensa y mantiene una fuerte presencia durante los partidos.

Con 27 años, además, podría convertirse en una figura de referencia para la nueva etapa que comenzará en la Selección.

Otamendi aparece como otra alternativa

Antes de Romero, Nicolás Otamendi aparece en la lista de candidatos que podrían asumir la capitanía.

El defensor, uno de los integrantes de la vieja guardia de la Selección, compartió durante años el liderazgo con Messi y fue uno de los referentes del equipo campeón del mundo en Qatar 2022.

Sin embargo, su futuro con la Albiceleste no está del todo definido. Ante el eventual final de su ciclo, Romero gana terreno como la alternativa más fuerte para tomar la cinta de manera permanente.

Una nueva generación empieza a tomar protagonismo

La salida de Messi también abre una nueva etapa para el seleccionado argentino. El capitán fue durante años la principal referencia del equipo y su ausencia obligará a distribuir ese liderazgo entre distintos futbolistas.

Romero aparece en ese escenario como uno de los referentes de la nueva generación, acompañado por jugadores que también tuvieron un papel importante durante el ciclo de Scaloni.

La renovación no implica solamente buscar un nuevo capitán, sino también reorganizar los roles dentro de un plantel que deberá continuar después de una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección.

El legado de Messi queda como referencia

Messi llevó la cinta durante gran parte de los últimos años y fue el líder de un equipo que consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Su retiro representa el cierre de un ciclo histórico y obliga a la Selección a mirar hacia adelante.

Ahora, la decisión final sobre quién será el nuevo capitán quedará en manos de Scaloni. Por experiencia, edad, presencia dentro del plantel y antecedentes llevando el brazalete, Cristian Romero parte con ventaja.

La cinta que durante tantos años llevó Messi podría quedar así en manos del Cuti, uno de los defensores que formó parte del proceso que acompañó al capitán durante sus últimos grandes logros con la camiseta argentina.