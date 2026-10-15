El daño psicológico que Icardi le provocó a sus hijas con Wanda Nara

Un vertiginoso conflicto judicial sumó máxima tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La empresaria acudió con un patrullero policial al barrio privado para retirar a su hija menor de 9 años tras un sorpresivo viaje laboral del futbolista a Miami. Nora Colosimo rompió el silencio en El diario de Mariana para desmentir un show mediático y criticar a la expareja de su hija.

La abuela explicó la custodia y la tristeza de la niña. "Era una sola de las nenas la que estaba con el papá... La nena tenía que estar con su papá hasta el día 18, es verdad que había un viaje planeado y es mentira que la mamá no quería. Wanda le preguntó a las nenas, la más chiquita quería ir y la más grande está un poco enojada con el papá y hace días que no lo ve ni le contesta el teléfono", afirmó Nora Colosimo. La pequeña vio cómo armaban las valijas mientras se iban con la China Suárez y sus hijos a la playa, Miami y Disney.

Nora Colosimo denunció el abandono y el maltrato emocional. "Yo estaba en un lugar sin señal y cuando pude ver tenía muchísimas llamadas perdidas de mi nieta. Después me enteré que la pareja de él, que estaba al volante porque Mauro está inhabilitado para manejar, buscaba en qué casa bajar a mi nieta cuando se enteró del viaje, como si fuese un paquete", expresó.

Además justificó el llamado al 911 indicando que la policía aconsejó a Wanda Nara para autoprotegerse. "La abogada de Mauro Icardi tiene que justificar la mensualidad que le pagan, a mí no me paga nadie. Yo soy la abuela y tengo cero interés más que el interés del amor sobre mi nieta... El papá las lastima mucho psicológicamente, eso es violencia. Con el diario del lunes hay que escuchar siempre a los chicos", sentenció Nora Colosimo.