El dardo de Wanda Nara a Icardi y la China Suárez: "Comen mejor que mi ex"

El conflicto que involucra a la empresaria, el jugador de fútbol y la actriz sumó un nuevo episodio mediático. Tras los cuestionamientos estéticos hacia la actriz y la sanción de tránsito del futbolista, la conductora de MasterChef Celebrity aprovechó el alcance de su perfil de Instagram para generar un fuerte impacto con un contenido patrocinado.

Durante una publicación comercial sobre alimentos para mascotas, la mediática cerró el video con una frase irónica hacia su expareja al afirmar "Y sí, al final, mis perros y gatos comen mejor que mi ex". El fragmento generó interacciones inmediatas entre sus seguidores.

Frente al señalamiento de una usuaria que le recriminó "Jajaja si, eso is muy cierto, porque a todos tus ex no les dejaste ni un peso", la conductora contestó "Me llevé lo que les hice ganar, ni un peso más. No es mi culpa que sus mejores momentos fueran al lado mío".

Con esta intervención, la empresaria reforzó su presencia digital y sumó otro capítulo a la tensa relación que sostiene con el padre de sus hijas menores.