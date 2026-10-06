El dato bomba que Rocío Marengo soltó de Rodri de Paul y enfureció a Tini

La modelo Rocío Marengo opinó de manera contundente sobre la boda que planean realizar Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul. Todo ocurrió mientras el conductor Ángel de Brito explicaba al aire en LAM la situación patrimonial y familiar del entorno.

El periodista detalló que existen diferencias entre los allegados de la cantante y que la pareja tiene planes de concretar su casamiento a finales de año. Durante el programa se abordaron aspectos financieros de la relación y los preparativos económicos del evento.

En ese marco, la mediática reaccionó ante la posibilidad de un convenio patrimonial y envió un texto directo al teléfono del presentador para expresar su postura. El conductor decidió mostrar el contenido de la conversación mientras avanzaba la emisión televisiva.

El comunicador expuso que los gastos de una vivienda cotizada en $7500000 fueron parte de los desacuerdos reportados. Ante ese escenario, la empresaria envió una pregunta tajante para cuestionar los criterios sociales sobre los tratos financieros de las parejas.

"¿Nadie va a decir que De Paul es un interesado? Si una chica no quiere firmar un prenupcial es una puta, ¿él está bien?", lanzó marengo. La referente televisiva agregó: "Es injusto que a las mujeres las midan distinto".

El animador admitió la lógica de la reflexión expresada en la pantalla de América TV y cerró el debate en vivo respaldando el planteo recibido. La postura de la panelista generó repercusiones inmediatas sobre el vínculo afectivo de las figuras.