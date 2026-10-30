El dato bomba que soltó Leo Montero que involucra a Vero lozano

Leo Montero visitó el canal de streaming Bondi Live y durante la conversación sorprendió a todos al revelar información sobre sus próximos pasos profesionales. El conductor confirmó que volverá a compartir un proyecto diario junto a Vero Lozano en la plataforma Olga, reviviendo la dupla que formaron años atrás en la televisión abierta.

Durante la entrevista el comunicador lanzó la frase "Te la tiro ya, rápido, así me lo saco de encima: Olga 2027, ¿dónde si no?" para anticipar la novedad. Montero ratificó el periodo del inicio al señalar que "Volvemos con Vero en marzo 2027 por Olga todos los días, pero no te puedo decir más nada" sobre la futura propuesta.

Aunque tiempo atrás la propia conductora había deslizado la posibilidad, el acuerdo no estaba cerrado por completo hasta esta ratificación. Leo Montero puso fecha formal al regreso diario del dúo, aunque evitó dar detalles adicionales sobre el horario exacto o los integrantes que los acompañarán al responder "No puedo hablar ni del equipo ni de la programación".

De este modo queda asegurado el retorno de la célebre pareja de conductores para la temporada 2027 del canal Olga. Los fanáticos deberán esperar los próximos anuncios oficiales para conocer el nombre del ciclo, los colaboradores que completarán la mesa y la franja horaria en la que saldrán al aire de lunes a viernes.