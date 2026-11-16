La guerra mediática entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un capítulo inesperado que afecta directamente a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. El sábado 15 de noviembre de 2026, el conductor Fernando Piaggio reveló en el programa El Run Run del Espectáculo cómo el ataque de furia de la actriz contra la mediática terminó perjudicando a los padres de sus hijos. Tras los cruces en redes sociales, el periodista cuestionó la actitud de ambas famosas y expuso el impacto negativo que esta pelea genera en el entorno familiar de los menores.

Todo este escándalo se desencadenó en medio de la fuerte tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi por una denuncia de supuestas lesiones hacia su hija Francesca. Luego de que se filtrara un video editado donde la empresaria amenaza a la actriz, la protagonista realizó un contundente descargo digital. Ante esto, la conductora respondió con duros cuestionamientos y deslizó la sospecha de que el futbolista estaba detrás de aquellas palabras, instalando nuevamente la disputa en el centro de la escena pública.

Durante la emisión televisiva, Fernando Piaggio analizó la gravedad de la situación y criticó el mal ejemplo que brindan los adultos involucrados. El presentador afirmó: "Los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, podrán equivocarse, nadie tiene instrucciones… pero está claro que el manual de todo lo que está prohibido es lo que están haciendo Icardi, Wanda, la China y todos". Además, señaló que la actriz se metió en un conflicto ajeno que solo le pertenece al exmatrimonio como padres de las niñas.

El periodista profundizó su postura al destacar el daño que este enfrentamiento provoca en los respectivos hogares de los niños. En ese sentido, disparó sin filtros: "Eugenia tiene tres hijos, o sea que ella también se está ‘cagando’ en esos padres que no quieren esa violencia en un costado de la familia". De esta manera, remarcó que las acciones impulsivas en las plataformas digitales terminan arrastrando a terceros que prefieren mantenerse lejos de los escándalos mediáticos.

Para finalizar su descargo, el conductor cuestionó el nivel de las expresiones de la actriz y defendió el rol paternal de sus exparejas. Piaggio sentenció: "Por eso, la China que hoy se hizo la cocorita en las redes sociales terminó siendo una mujer muy pobre de discurso, que a la hora de expresarse dio golpes muy bajos. Ella es una mamá y hay papás en esa familia. Nicolás Cabré es un chico de perfil bajo ¿por qué se tiene que estar comiendo este garrón? Y Vicuña, será mujeriego, pero es un buen padre". Así, ambos actores quedaron atrapados como daños colaterales en una guerra que parece no tener fin.