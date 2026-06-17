El debut de la Selección Argentina en el Mundial no se vivió solo en Kansas. En San Juan, la previa se siguió con expectativa creciente mientras el equipo nacional enfrentaba a Argelia en un partido que terminó con triunfo por 3 a 0 y que encendió la ilusión de todo el país.

Con la conducción de Mauricio Laciar, Alejandro López y Julieta Leiva, el programa acompañó la antesala del encuentro con análisis, juegos, sorteos y la participación constante de la audiencia, marcando el ritmo de una transmisión pensada para vivir el Mundial en comunidad.

En ese marco, GRUPO HUARPE llevó la cobertura hasta el microcentro sanjuanino, donde el debut se vivió a puro aliento celeste y blanco en bares, pantallas y espacios colmados de hinchas. La ciudad se transformó en una gran tribuna, con camisetas, banderas y cánticos que acompañaron cada momento del partido en simultáneo con la transmisión.

Los sanjuaninos alentaron a la Scaloneta desde bares del microcentro.

En paralelo, la enviada especial Ana Paula Zabala aportó desde Estados Unidos el color de la previa en el Arrowhead Stadium, mostrando el ingreso de los hinchas, el clima mundialista y la magnitud del evento en Kansas, donde 69.045 personas coparon las tribunas para vivir el debut mundialista. Ana Paula Zabala desde el estadio de Kansas.

La ilusión se trasladó incluso a la atmósfera del estadio, donde se recordó que el Arrowhead Stadium posee el récord mundial de ruido registrado en un evento deportivo, con 142 decibeles durante un partido de los Kansas City Chiefs.

En el campo de juego, Lionel Messi fue la gran figura de la noche al convertir los tres goles del triunfo argentino por 3 a 0 frente a Argelia, en una actuación que selló un debut perfecto para el campeón del mundo.

Un total de 69.045 personas colmaron el estadio en Kansas.

De este modo, la cobertura unió dos escenarios en una misma historia: el microcentro sanjuanino vibrando al ritmo del Mundial y Kansas latiendo con la pasión de la Scaloneta.

Con GRUPO HUARPE como puente entre la pasión local y una nueva ilusión por la cuarta, la noche terminó de sellar una postal que unió a San Juan con Estados Unidos en una misma emoción mundialista.

Dato

La previa mundialista estará en compañía de cada sanjuanino en la previa de cada partido que dispute la Selección Argentina, desde HUARPE TV, Kick o la TDA 19.2.

Ganadores de premios en la Previa mundialista de HUARPE

Noelia 644 - Picada de Etiqueta Negra Marisa 803 - Kit del hincha Priscila 645 - Mate Laura 425 - Hamburguesa Parrillita Gulera Lore 883 - Hamburguesa Parrillita Gulera Iker 132 - Kit del hincha Abril 038 - Mate Silvia 763 - Una camiseta de Argentina Juan Manuel 693 - Una camiseta de Argentina Susana 209 - Una camiseta de Argentina Valentino 811 - Hamburguesa Parrillita Gulera Ignacio (ganador por llamada en vivo) - una camiseta Argentina Ivana (ganador por llamada en vivo) - un mate

Los premios pueden retirarse en la redacción de HUARPE, ubicada en calle Juan José Castelli 2 Sur, Capital.