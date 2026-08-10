El deporable estado del Pity Álvarez en el juicio por el homicidio de su amigo

Este lunes se inició el debate oral contra Cristian Álvarez por el fallecimiento de Cristian Maximiliano Díaz. El hecho que se juzga ocurrió en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano durante el año 2018.

Tras ocho años de diversas demoras legales, el exlíder de las bandas Viejas Locas e Intoxicados debió presentarse ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29. Aunque el artista había postergado esta instancia por problemas psiquiátricos vinculados a sus adicciones, su reciente regreso a la actividad musical permitió que sea considerado imputable por la justicia.

En la sala de audiencias, el periodista Walter Leiva pudo observar de cerca al imputado y compartió sus impresiones sobre el estado en el que se encontraba. Según describió el cronista, "Lo tuve de frente y estaba como perdido".

El comunicador, quien tiene un vínculo profesional de larga data con el músico, agregó que "Lo conozco desde hace muchísimo tiempo y tenía su característico rostro... Estaba desorientado". Asimismo, brindó detalles sobre la llegada del acusado al edificio, mencionando que arribó "acompañado del cura que manejaba la camioneta, de una mujer que venía en asiento trasero y él delante".

Respecto al comportamiento del procesado durante la jornada, el enviado de Puro Show señaló que "No habló ni una palabra". En el recinto también se detectó la presencia de otras figuras cercanas, ya que el periodista confirmó que "Estaba el mánager actual en el lugar".

Por su parte, la madre de una de las hijas de la víctima decidió no realizar declaraciones públicas en este comienzo del proceso. La situación legal para Álvarez es comprometida, dado que enfrenta una expectativa de pena de entre 11 y 25 años de prisión por el agravante del uso de un arma de fuego.