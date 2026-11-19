La Secretaría de Deporte tendrá un espacio destacado en la Fiesta Nacional del Sol 2026, con un stand que ofrecerá experiencias interactivas, exhibiciones y actividades para todas las edades. La propuesta buscará acercar las distintas disciplinas deportivas a sanjuaninos y turistas, además de generar un vínculo entre las familias, los clubes, las federaciones y los entrenadores de la provincia.

El espacio permitirá conocer diferentes deportes, experimentar con sus elementos y recibir información sobre las instituciones donde se pueden practicar. La iniciativa estará destinada a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con alternativas recreativas y demostraciones.

Un recorrido por las disciplinas deportivas

El stand contará con sectores dedicados al fútbol, rugby, tenis, natación, básquetbol, hockey, vóley, atletismo, levantamiento de pesas, powerlifting, tiro con arco, ajedrez, tenis de mesa y deporte adaptado. También habrá actividades destinadas a adultos mayores y participarán clubes tradicionales de San Juan, como Hispano, Jockey Club, UVT y Ausonia, junto a distintas federaciones deportivas.

Exhibiciones, juegos y experiencias interactivas

Entre los principales atractivos se encontrarán autos clásicos de la década del 60 y vehículos de competición, además de un ring de boxeo, un octágono de MMA y una pileta para actividades náuticas. También se instalará una palestra de 12 metros de ancho por 6 de alto, que formará parte de las propuestas para los visitantes.

La agenda incluirá juegos recreativos y deportivos al estilo kermés, con premios y actividades para compartir en familia. Por otra parte, el Skatepark será escenario de un torneo nacional de Roller Freestyle y se realizarán muestras vinculadas al Ironman y a Fundame.

Reconocerán a referentes del deporte sanjuanino

El stand también tendrá un momento destinado a reconocer a cuatro figuras que dejaron su huella en el deporte provincial. Los homenajeados serán Roly Rodríguez, por el fútbol; Luciana Agudo, por el hockey sobre césped; Carlos Yanzi, por el básquetbol; y Rubén Ramos, por el ciclismo.

Los programas de la Secretaría de Deporte

Además de las actividades y exhibiciones, los visitantes podrán conocer las iniciativas que impulsa la Secretaría de Deporte. Entre ellas estarán Actívate, Construyendo Valores, Deporte Adaptado y Adulto Mayor.

Con esta propuesta, el espacio buscará que cada visitante pueda descubrir una disciplina, probar nuevas experiencias y conocer dónde continuar practicándola. El objetivo será acercar el deporte a toda la comunidad y fortalecer el vínculo entre las instituciones deportivas y las familias sanjuaninas.