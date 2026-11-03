El desafiante posteo de la China Suárez que generó escándalo

Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi suelen despertar polémica ante cada aparición desde las redes sociales y este lunes no fue la excepción. La pareja compartió una particular reflexión en Instagram a través de la musicalización de su historia.

La actriz publicó un fragmento de la canción C’est La Mort de Canserbera, que incluía unas palabras desafiantes y que muchos usuarios tomaron como una respuesta directa a quienes la cuestionan permanentemente en internet.

Y está claro que así como gano hermanos me gano gusanos que me odian pa parecer malos, decía una de los pasajes del tema elegido por la China Suárez junto a Mauro Icardi para compartir su collage de fotos familiares.

Y la letra del tema estrenado en 2012 agrega que lanzan para ver si les regalo una respuesta que los de a conocer y de abajo sacarlos para hablar claro nunca haré otra cosa que ignorarlos y que su gente sabe lo que hace.

La actriz optó por elegir ese tema musical junto a Mauro Icardi para responder de manera indirecta a las críticas y mostró imágenes de momentos vividos en su casa y de recientes viajes familiares a Estados Unidos y México.