El Circuito San Juan Villicum volverá a ser protagonista del automovilismo argentino con un fin de semana cargado de velocidad y adrenalina. Los días 1 y 2 de agosto, la provincia recibirá la décima edición del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, una competencia especial que compartirá escenario con el TN APAT, TC Pista y la Fórmula 2 Argentina.

La llegada de las principales categorías nacionales representa una nueva apuesta para consolidar a San Juan como una plaza deportiva de referencia. Además del espectáculo en pista, el evento busca generar impacto turístico y económico con la llegada de miles de fanáticos del automovilismo al trazado albardonero.

La carrera del TC tendrá un formato diferente al habitual y contará con un reglamento especial diseñado para aumentar la incertidumbre y la estrategia durante la competencia.

Uno de los puntos más destacados será que no habrá clasificación ni series. La posición de largada se definirá mediante un sorteo dividido en tres grupos según el campeonato actual. Los pilotos del tercer tercio, es decir quienes ocupan los puestos más bajos del torneo, largarán desde las primeras posiciones, mientras que los líderes deberán comenzar desde el fondo de la grilla.

La final tendrá una exigencia especial: será de 66 vueltas o un máximo de 120 minutos de duración. Además, los equipos deberán planificar cuidadosamente las detenciones en boxes, ya que no estará permitido el cambio obligatorio de neumáticos.

Las paradas estarán destinadas exclusivamente al reabastecimiento de combustible. Cada auto podrá contar con hasta cinco mecánicos para realizar la carga y solamente estarán habilitadas tareas como la limpieza del parabrisas, el retiro del film protector o despejar la entrada de aire del radiador.

Otro de los atractivos será el puntaje especial que entregará esta fecha. El ganador sumará 60 puntos para el campeonato, mientras que el segundo recibirá 50 unidades y el tercero 45, aumentando la importancia de la competencia dentro de la temporada.

La organización también definirá el orden de ingreso a boxes y establecerá pautas particulares en caso de neutralización con Auto de Seguridad.

Con una carrera de larga duración, estrategias diferentes y la presencia de las principales figuras del Turismo Carretera, el Villicum se prepara para vivir una jornada histórica para los amantes de los fierros.

El Desafío de las Estrellas volverá a poner a San Juan en el centro de la escena nacional, reafirmando el vínculo de la provincia con uno de los deportes más convocantes del país.