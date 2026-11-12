Alberto “Puchi” Ontiveros afrontará este viernes uno de los desafíos más exigentes de su trayectoria deportiva: competir en la 59ª edición de la Score Baja 1000, en México, una prueba de resistencia que propone recorrer mil millas en un máximo de 40 horas. El piloto sanjuanino integrará un equipo internacional de cuatro corredores y tendrá dos relevos durante el recorrido, en una competencia que se disputa con una sola motocicleta. “Estoy muy motivado", expuso el piloto.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Ontiveros contó que está motivado para vivir esta experiencia y explicó cómo será su participación en la carrera. Competirá en la categoría Pro Moto 30, destinada a pilotos mayores de 30 años, junto al guatemalteco Francisco Arredondo, el canadiense Jack Lundin y el mexicano Ramón Dávila.

El piloto sanjuanino integrará un equipo internacional de cuatro corredores para completar las mil millas de la competencia.

Los tramos que recorrerá el sanjuanino

La carrera comenzará el viernes a la 1 de la madrugada en México, las 5 de la mañana en Argentina, y los equipos tendrán un máximo de 40 horas para completar las mil millas. La modalidad establece que los cuatro pilotos se alternen en la misma moto mediante relevos.

Alberto “Puchi” Ontiveros integrará un equipo internacional junto a Francisco Arredondo, Jack Lundin y Ramón Dávila para afrontar las mil millas de la Baja 1000.

“En mi caso voy a competir en dos oportunidades, voy a tomar la moto de la milla 400 a la milla 600 y luego voy a tomar la moto de la milla 730 aproximadamente hasta casi la milla 900”, explicó Ontiveros. Después de completar ese segundo tramo, entregará la motocicleta a sus compañeros para que continúen hasta la meta.

“Por supuesto que la idea nuestra es poder hacerla en menos tiempo, si no hay ningún inconveniente”, señaló el representante sanjuanino.

Preparación y pruebas en México

Ontiveros llegó a México el 5 de noviembre para realizar las pruebas previas y completar los preparativos de la competencia. Según contó, ya tuvo la oportunidad de probar la moto de carrera durante la noche, una experiencia nueva de cara al desafío.

“Fue una experiencia, mi primera experiencia para competir de noche con las luces y todo. Realmente es muy interesante”, expresó. También detalló que, antes de la largada, debía completar la inscripción administrativa, presentar la documentación y recibir los GPS que utilizarán durante la carrera.

El piloto reconoció que el terreno representa una dificultad adicional porque la pista está muy deteriorada debido a los entrenamientos de los competidores. Sin embargo, aseguró que el equipo está preparado para afrontar esas condiciones y que llega motivado después de varios días de preparación.

El agradecimiento de Ontiveros

“Estamos muy motivados, tenemos muchas ganas de hacerlo, de vivir esta experiencia”, manifestó el sanjuanino. En el cierre de sus declaraciones, agradeció especialmente el acompañamiento de su familia y el respaldo de Vicuña como sponsor.