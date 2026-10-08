El desahogo de Alejo Espinoza ante Francia: "Se me abrió el arco"

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines consiguió su clasificación a las semifinales del Mundial de Asunción 2026, tras vencer 5 a 4 a Francia en un partido electrizante por los cuartos de final. Uno de los protagonistas fue el sanjuanino Alejo Espinoza, quien convirtió el quinto gol del seleccionado nacional después de varias oportunidades sin poder marcar. En una entrevista exclusiva con GRUPO HUARPE, que realiza una cobertura especial desde Paraguay con el enviado Maximiliano Maldonado, el delantero expresó su desahogo tras reencontrarse con el gol.

“Tuve como tres, cuatro, ya no me acuerdo cuántas ocasiones, pero de la última, en la que menos pensaba, se me abrió el arco y pude convertir un gol”, relató Espinoza, quien durante gran parte del encuentro buscó superar al arquero francés Lilian Cayol, una de las figuras del partido por sus numerosas intervenciones.

El delantero reconoció que, pese a las oportunidades falladas, intentó mantenerse enfocado en aportar al funcionamiento colectivo. “Uno como delantero siempre quiere hacer goles. Pero cuando no se da el arco, hay que llevar al equipo por otros lados. Justamente en la última se me dio, gracias a Dios”, expresó tras la victoria.

Más allá de su actuación individual, Espinoza destacó la exigencia del encuentro y la importancia de contar con un plantel preparado para responder en los momentos decisivos. “Era un partido de bastante intensidad, lo sabíamos, pero era un plantel de 10, estábamos los 10 para entrar, así que con eso estamos tranquilos”, sostuvo.

Otro de los aspectos que resaltó el sanjuanino fue la unión que existe dentro del seleccionado, producto de un largo proceso de preparación. “Está más que unido. Es más, yo te diría que somos más que amigos, una familia. Estamos todos los días juntos en un proceso de casi dos años, así que estamos más que unidos”, aseguró.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y las constantes llegadas de ambos seleccionados. Argentina fue superior durante varios pasajes del partido, pero se encontró con una destacada actuación del arquero francés Lilian Cayol, quien evitó numerosas situaciones de peligro. Con el marcador 4 a 3 y a pocos minutos del final, Espinoza protagonizó una gran jugada individual, dejó atrás a su marcador y definió entre las piernas del arquero para establecer el 5 a 3. Aunque Francia volvió a descontar, el equipo dirigido por Esteban Ábalos resistió y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del mundo.

Con la clasificación asegurada, Argentina ya tiene la mirada puesta en las semifinales, donde volverá a enfrentarse con España, un rival al que conoce de la fase de grupos. Espinoza remarcó que el equipo buscará corregir los errores de aquel encuentro y afrontar el nuevo desafío con una mentalidad diferente. “Con otra cabeza, por supuesto; vamos a corregir errores que ya tuvimos, pero siempre para adelante”, afirmó.

De esta manera, el conjunto dirigido por Esteban Ábalos se prepara para enfrentar a España este viernes 9 de octubre, desde las 17.30, con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final. Con el impulso de la victoria ante Francia y el protagonismo de los jugadores sanjuaninos, la Selección Argentina Sub 19 mantiene intacta la ilusión de alcanzar el título mundial.