Un tren regional con 186 pasajeros a bordo descarriló este viernes en el norte de Francia y dejó 44 personas heridas, entre ellas una joven de 18 años que permanece en estado crítico. El accidente ocurrió cerca de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime, mientras la formación realizaba el recorrido entre Ruán y Caen.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19.45, hora local. La joven fue evacuada en “urgencia absoluta” debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que los otros 43 pasajeros heridos fueron asistidos y clasificados en situación de “urgencia relativa”, según informó el fiscal de Ruán, Sébastien Gallois.

Tras el descarrilamiento se desplegó un importante operativo de emergencia. Unos 140 bomberos trabajaron en el lugar junto con equipos de la empresa ferroviaria estatal SNCF, mientras las autoridades aseguraban la zona y atendían a los pasajeros afectados.

El dramático relato de un pasajero

Louis, un pasajero de 24 años que viajaba en el tren, contó que comenzó a sentir movimientos cada vez más violentos segundos antes del descarrilamiento.

“A los dos o tres segundos se volvió cada vez más fuerte”, relató al canal público Ici. Según explicó, llegó un momento en el que ya no podía mantenerse sentado y tuvo que sujetarse del asiento que tenía delante.

“Empezamos a descarrilar, las ventanas explotaron parcialmente, sobre todo en la parte delantera. Las piedras de la vía salieron volando por todo el vagón”, contó.

El joven también describió la escena dentro de la formación: había vidrios rotos y pasajeros afectados por el violento movimiento del tren. “Todavía estoy temblando”, expresó después de atravesar el accidente.

Investigan qué provocó el descarrilamiento

La Policía Judicial de Ruán quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente. En las primeras actuaciones, el maquinista fue sometido a pruebas para detectar alcohol y sustancias prohibidas, que dieron resultado negativo.

Según las primeras informaciones, el tren habría impactado contra un objeto no identificado antes de descarrilar, aunque las autoridades todavía no determinaron si ese elemento tuvo relación directa con el accidente. SNCF inició una investigación y aseguró que comunicará sus conclusiones.

El accidente también provocó interrupciones en el servicio ferroviario entre Ruán, Caen y Le Havre, mientras los equipos de emergencia y técnicos trabajaban en la zona. Las autoridades recomendaron evitar el sector afectado.