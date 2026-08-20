El desconsolado llanto de Cabré por su hija que se fue a Turquía con la China

El actor Nicolás Cabré se mostró conmovido hasta las lágrimas al brindar detalles de su paternidad y recordar sus orígenes en una profunda entrevista. En medio del escándalo mediático que rodea a Mauro Icardi, la China Suárez y Benjamín Vicuña, el artista se destacó por priorizar la contención de su hija Rufina Cabré.

Adaptarse a la posibilidad de dejarla ir a vivir a Turquía para iniciar una nueva rutina junto a su madre y hermanos no resultó sencillo para él. Sin embargo, durante su participación en el ciclo El Método Pardo, se quebró emocionalmente al reflexionar sobre la relación que mantiene con la menor.

Afectado también en este último tiempo por el reciente fallecimiento de su hermano mayor, el entrevistado compartió las enseñanzas y los sólidos valores éticos que le transmitieron sus padres durante su crianza. Al respecto, el artista remarcó: "El día de hoy que no doy un paso sin escuchar algo que me habían dicho en su momento, poniéndome los pies sobre la tierra siempre".

A lo largo de la conversación, recordó que creció en un hogar de clase media-baja y que comenzó a trabajar en el medio artístico desde muy joven, criándose exactamente igual que su hermano. Sus padres, ajenos a las dinámicas de la industria del entretenimiento, protegieron su entorno de modo que continuó frecuentando a sus amigos de siempre.

Con respecto a su niñez y adolescencia, el actor detalló: "Tuve la infancia que tuvo mi hermano, de la misma manera; nosotros éramos de clase media-baja, y yo ya trabajaba; y ellos en el desconocimiento de lo que era esto, me crié de la misma manera que mi hermano; es el día de hoy que tenemos los mismos amigos, y siempre hicimos lo mismo; yo trabajaba y tenía plata, y nunca tenía más plata que ellos". De hecho, descubrió que al cumplir los 15 años sus progenitores habían ahorrado cada uno de sus ingresos para adquirir una vivienda familiar que nunca antes habían podido poseer.

Finalmente, el actor se sinceró sobre el legado que desea transmitirle a su descendencia, distanciándose de sus logros profesionales en la actuación para priorizar los lazos familiares. En sus declaraciones más conmovedoras, expresó: "Yo quiero que mi hija me recuerde, y si el día de mañana tengo nietos, que me recuerden con una sonrisa; no que digan, era un buen comediante, me importa un carajo; yo tuve una infancia muy feliz, tuve la suerte de tener unos padres que me han enseñado mucho".

En el cierre del reportaje, tras recibir contención por parte del equipo, reafirmó su postura: "Yo quiero que mi hija me recuerde, y si el día de mañana tengo nietos, que me recuerden con una sonrisa; no que digan, era un buen comediante; me importa un carajo; es lo único que me interesa, que mi hija diga a mi papá…".