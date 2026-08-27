El desconsolado llanto de Nico Vázquez que preocupó a todo mundo

Durante una de las instancias de selección en el programa Popstars, emitido por Telefe, se vivió una situación de profunda sensibilidad que conmovió tanto al conductor como al jurado.

El momento se originó cuando una concursante llamada María Belén se presentó para interpretar la canción Tu falta de querer, de la artista Mon Laferte. Antes de cantar, la joven compartió un relato íntimo acerca de una púa de guitarra que llevaba consigo, explicando que pertenecía a su abuelo fallecido y que la tía se la había entregado antes del casting para sentir su compañía de forma simbólica.

Con evidente emoción, la participante relató ante el jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, que "Es la púa que era de mi abuelo, es una forma de sentirlo cerca. Una manera simbólica de que esté conmigo. Me lo dio mi tía antes de venir".

Esta revelación impactó de manera directa en el conductor del ciclo, Nico Vázquez, quien vinculó la vivencia de la participante con su propia historia personal ante la pérdida de su hermano, Santiago Vázquez. Santiago falleció el 16 de diciembre de 2016, a los 27 años, mientras se encontraba de vacaciones con amigos en Punta Cana, República Dominicana, a causa de una miocardiopatía hipertrófica. Esta enfermedad cardíaca produce una alteración en el músculo del corazón que dificulta su funcionamiento normal, provocando su descompensación en el hotel.

Vázquez se mostró visiblemente conmovido y decidió dedicarle unas afectuosas palabras a la joven concursante para respaldar su actitud en el escenario. El animador le manifestó que "Siempre está bueno recordarlos de alguna manera, está bueno lo que hiciste y refuerza".

De inmediato, el actor enseñó un tatuaje en su antebrazo que lleva en homenaje a su hermano menor y completó su mensaje expresando que "Siempre están con nosotros. Acá tengo a mi hermano Santi". La escena generó una atmósfera de gran emoción en el set televisivo que impactó en los tres jurados y en todos los presentes en la grabación.