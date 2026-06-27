La muerte de Ernestina Pais conmocionó al mundo del espectáculo y también resignificó las últimas conversaciones que mantuvo con sus seres queridos. Horas antes del accidente ferroviario en el que perdió la vida a los 54 años, la conductora había compartido con una amiga el deseo de comenzar una nueva etapa, con proyectos personales y laborales que la llenaban de ilusión.

Quien reveló ese costado íntimo fue la actriz Rocío Igarzábal, amiga de Pais, quien contó que habían conversado sobre los planes que la periodista tenía para los próximos meses. Según relató, Ernestina estaba entusiasmada con la idea de renovar su hogar, realizar cambios importantes en su vida cotidiana y emprender nuevos desafíos que le permitieran disfrutar de una etapa marcada por la tranquilidad y el crecimiento personal.

De acuerdo con ese testimonio, la conductora atravesaba un presente de optimismo y se encontraba enfocada en construir un futuro diferente. Sus proyectos incluían darle una nueva impronta a su casa y rodearse de un ambiente que reflejara el momento de transformación que estaba viviendo. "Dándole luz", habría sido una de las expresiones utilizadas para describir ese proceso de cambio que tanto la entusiasmaba.

La revelación generó una profunda emoción entre quienes la conocían, ya que muestra a una Ernestina ilusionada con lo que vendría. Lejos de atravesar un período de incertidumbre, amigos y allegados coinciden en que se encontraba disfrutando de un buen momento, con nuevos proyectos laborales y personales que la motivaban a mirar hacia adelante.

Pais murió tras un accidente con el Tren de la Costa en el partido bonaerense de San Isidro. La noticia provocó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y periodístico, donde colegas, amigos y seguidores la despidieron con mensajes de afecto y reconocimiento por su trayectoria en la radio, la televisión y el teatro.

Las palabras sobre ese futuro que imaginaba hoy adquieren un significado especial. Sus deseos de renovar su hogar, iniciar nuevos proyectos y abrir una etapa diferente quedaron como el último testimonio de una mujer que, hasta pocas horas antes de su muerte, seguía soñando con todo lo que aún quería construir.