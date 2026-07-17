El desesperado pedido de la novia de Mac Allister en el Mundial: "Te lo ruego"

La clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial 2026 en Estados Unidos desató la alegría de todo el país, pero para Ailén Cova la felicidad llegó por partida doble. Al enterarse de que Justin Bieber será el encargado de brindar el espectáculo de medio tiempo en el MetLife Stadium de Nueva York, la influencer no dudó en hacerle un particular reclamo a su pareja, Alexis Mac Allister.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido expuso la captura de una conversación privada donde expuso su fanatismo de la adolescencia. Ante la confirmación de que el artista canadiense cantará en el partido decisivo que disputarán Argentina y España, la joven le mandó un mensaje contundente al jugador pampeano.

"Por Dios, Alexis. Hace 13 años fue la última vez que lo tuve en persona. Mi niña Belieber te lo ruega", escribió Cova con desesperación. La publicación evidenció que su amor por el cantante sigue completamente intacto.

Lejos de esquivar el pedido, el futbolista del Liverpool y exjugador de Boca reaccionó con total complicidad frente al anhelo de la madre de su hija Alaia, quien lo acompaña en Norteamérica en cada sede del torneo junto al resto de sus familiares.

"Vamos a tener que hacerlo posible, ¿no?", contestó el deportista de la Scaloneta en un primer momento, para luego agregar una promesa afectuosa que reconfirmó su predisposición en medio de la concentración para la cita máxima de su carrera.

"Lo intentaremos bebé", concluyó el mediocampista surgido en la Pampa.

La romántica y divertida charla causó furor de manera inmediata entre los usuarios de la aplicación, quienes reaccionaron en masa ante la actitud del futbolista. Para cerrar la historia en sus redes sociales, Cova devolvió el gesto con una respuesta pública sobre la misma imagen del chat.

"Gracias mi amor", remató la influencer en la foto capturada, acompañando sus palabras con emojis de risa y una cara de enamorada.