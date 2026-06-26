El desesperado pedido de Ricardo Montaner por las víctimas de Venezuela

Ricardo Montaner impulsó una colecta internacional para asistir a los damnificados por el reciente terremoto en Venezuela. El cantante utilizó sus plataformas digitales para visibilizar la gravedad de la situación y convocar a una acción colectiva inmediata junto a todo su entorno familiar.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el intérprete manifestó su profunda preocupación por las consecuencias del desastre natural y la necesidad de enviar recursos a las comunidades damnificadas.

En su mensaje, el músico enfatizó que “hay momentos en la vida, que debemos elegir entre lo urgente y lo importante. Hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante. Activarnos es una forma de demostrar para qué estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita”.

La iniciativa solidaria se canaliza formalmente por medio de The House Project, una organización que gestionará los recursos económicos de manera directa y transparente. Los fondos que se recauden globalmente con esta convocatoria, abierta a ciudadanos y entidades de cualquier país, se destinarán por completo a cubrir las pérdidas materiales y humanas en las zonas más golpeadas. La propuesta tuvo un impacto inmediato en las redes sociales, donde millones de usuarios interactuaron enviando muestras de apoyo y comprometiéndose con la causa humanitaria.