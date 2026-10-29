“Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”. Con ese mensaje, el novio de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años desaparecido tras el choque de trenes en España, expuso la angustia que atraviesa desde el accidente ocurrido en la provincia de Toledo.

El hombre contó en redes sociales que no tenía noticias de Randazzo, quien viajaba en el tren de alta velocidad que protagonizó el siniestro mientras se trasladaba desde Madrid hacia Sevilla. Desde entonces, comenzó una búsqueda contrarreloj para conocer su paradero y confirmar si había sido trasladado a alguno de los centros sanitarios de la zona.

La falta de información llevó a la pareja a recorrer hospitales y espacios habilitados para asistir a las víctimas. Sin embargo, hasta este jueves 29 de octubre, no había conseguido una respuesta que permitiera determinar qué ocurrió con el argentino.

El recorrido desesperado para encontrarlo

En sus publicaciones, el novio de Randazzo explicó que se acercó a distintos hospitales de Toledo y Ciudad Real para consultar por su pareja. También acudió a centros de asistencia destinados a las personas afectadas por el accidente, entre ellos el pabellón deportivo de Toledo y la Sala Thalía.

Pese a los esfuerzos, las averiguaciones no permitieron confirmar si Agustín había sido atendido, trasladado o identificado entre las víctimas del choque.

“Seguimos sin información actualmente”, escribió en otro mensaje, en el que volvió a solicitar colaboración para obtener datos que ayuden a encontrarlo.

La incertidumbre se mantiene mientras los equipos de emergencia y las autoridades avanzan con las tareas de identificación de las personas afectadas por la tragedia ferroviaria.

Los datos que difundieron para facilitar la búsqueda

Randazzo tiene 51 años, es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y vive en Madrid desde 2002. Trabaja en una empresa de comunicaciones y suele viajar entre Madrid y Sevilla por motivos laborales.

Según la información difundida por sus allegados, viajaba en el vagón número ocho de una de las formaciones involucradas en el accidente.

Para ayudar a reconocerlo, su entorno compartió algunas características físicas: tiene barba entrecana, varios tatuajes visibles y suele usar una gorra negra y gafas de sol oscuras.

En paralelo, su hermano Jorge Randazzo presentó una denuncia ante la Policía de Madrid y aportó muestras de ADN para colaborar con el proceso de identificación. También tenía previsto acercarse a la zona del siniestro para continuar con las averiguaciones.

La búsqueda en medio de la tragedia ferroviaria

El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, y dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos, según los primeros balances difundidos.

Mientras las autoridades investigan las causas del choque, el novio de Agustín continúa pidiendo ayuda para encontrarlo. La búsqueda está marcada por la falta de información oficial y por la esperanza de obtener noticias que permitan conocer su situación.

Por el momento, no se confirmó públicamente el paradero de Randazzo. Su pareja y sus familiares esperan una respuesta que permita poner fin a la incertidumbre que comenzó después del accidente.