El desgarrador llanto de Maxi López en medio del escándalo de Wanda Nara

Maxi López y Daniela Christiansson están instalados en Argentina junto a sus hijos Elle y Lando además de la madre de ella. La modelo suiza decidió dejar su país natal para establecerse en nuestro territorio y apoyar al exfutbolista en esta nueva etapa de su vida personal. Si bien en la actualidad existe un buen vínculo con Wanda Nara esto no siempre fue así según recordó la entrevistada.

Daniela Christiansson se sinceró profundamente con la periodista María Laura Santillán sobre su convivencia con Maxi López durante los momentos más críticos del enfrentamiento judicial y mediático contra Wanda Nara. En principio la modelo reveló que el deportista no le había contado toda la magnitud de su crisis cuando la empezó a conocer: "Yo al inicio no me enteré de nada, no sabía nada y creo que estaba bien así".

Siguiendo esa línea la pareja recordó su primera Navidad juntos sin la presencia de los hijos varones de Maxi López: "Yo le regalé tacitas, cada una con fotos de sus hijos. Y se puso a llorar". Ella reconoció que al principio no comprendía la dimensión del dolor ya que el exjugador llevaba mucho tiempo sin poder verlos con normalidad: "Creo que fue la única vez que lo vi llorar así".

Maxi López manifestó en reiteradas ocasiones que lo peor de su prolongada pelea con Wanda Nara era la dolorosa distancia física con sus hijos. Durante 12 años verlos se convirtió en una lucha constante según sus propias declaraciones públicas. Incluso el atleta se había quedado viviendo en Milán únicamente para poder estar cerca de ellos. Ahora con un panorama familiar más calmo se indicó que Mauro Icardi operaba detrás de aquellas polémicas decisiones.