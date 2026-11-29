La actriz Araceli González llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que su pareja, el actor Fabián Mazzei, superó con éxito una compleja operación de urgencia. A través de sus plataformas digitales, la artista expresó su felicidad por el resultado de la intervención médica y le dedicó un conmovedor mensaje de apoyo al intérprete en este momento clave para su recuperación física.

El origen de este problema de salud se remonta a hace cuatro años, cuando Fabián Mazzei protagonizó un grave accidente doméstico en su vivienda. En aquella oportunidad, el actor subió al techo de su casa para rescatar a su gata que había quedado atrapada allí, pero perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de tres metros, sufriendo un fuerte impacto.

Como resultado de aquella caída, el intérprete padeció una fractura en el hueso calcáneo, ubicado en la zona del talón, lo que le demandó un largo proceso de rehabilitación. Durante ese tiempo de recuperación inicial, tuvo que movilizarse en silla de ruedas y utilizar una bota ortopédica, aunque las secuelas de la lesión persistieron hasta obligarlo a pasar nuevamente por el quirófano.

Al comunicar las novedades sobre el estado clínico de su marido, la actriz manifestó su entusiasmo por el buen desenlace de la intervención quirúrgica realizada. “¡Con gran alegría comunicamos que Mazzei salió muy bien de su operación!”, escribió en el inicio de su publicación, y luego sumó una declaración romántica: “¡Vos sos la mejor película de mi vida! ¡Volviste a nacer, bebé! Te adoro. ¡Te amamos!”.

En su descargo público, la artista también destacó la enorme tranquilidad que siente todo su entorno familiar luego de la angustia vivida en la previa de la intervención. “Está bien, está feliz. ¡Su calidad de vida cambió!”, remarcó sobre la favorable evolución del actor, quien ahora comienza un nuevo capítulo tras dejar atrás los dolores crónicos que arrastraba en su pie.

Por otra parte, la protagonista dedicó un espacio especial para reconocer la labor profesional del cirujano Gonzalo Kido y de todo el equipo liderado por el doctor Marcelo Greenberg. “Gran trabajo. Admiración total por lo que han hecho. Mi respeto a médicos maravillosos que entregan sus días a curar y sanar vidas”, sostuvo para agradecer la atención recibida durante la internación.

Hacia el cierre de su mensaje en redes sociales, la intérprete celebró la unión de su hogar y el inicio de esta etapa de bienestar junto al actor. “La vida continúa. ¡Somos familia! ¡Somos nido! ¡Estamos juntos!”, concluyó, dejando en claro la fortaleza del vínculo que mantienen y el alivio generalizado por la exitosa recuperación de su compañero de vida.