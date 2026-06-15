La muerte de Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de la Argentina, sigue generando conmoción en las redes sociales y en el mundo del streaming. Entre las despedidas más emotivas apareció la de su expareja, Juli Savioli, quien le dedicó un mensaje cargado de dolor y sentimientos a través de sus redes sociales.

La influencer había sido una de las primeras personas en reaccionar públicamente cuando comenzaron a circular las versiones sobre el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. En ese momento expresó su desesperación al no saber si la noticia era cierta y pidió información a sus seguidores mientras intentaba confirmar lo sucedido.

Horas después, una vez confirmada la muerte del youtuber, Savioli publicó un sentido homenaje en el que recordó el vínculo que compartieron y manifestó el profundo impacto emocional que le provocó la tragedia. En su despedida expresó que transformará el recuerdo de Gaspi en una motivación para seguir adelante, una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

La relación entre ambos se había hecho pública en 2022, cuando Gaspi le propuso ser su novia durante uno de sus espectáculos. Durante varios meses compartieron momentos de su vida cotidiana en redes sociales y se convirtieron en una de las parejas más seguidas por el público joven. Aunque la relación terminó tiempo después, mantuvieron un fuerte afecto mutuo.

La publicación de Juli recibió miles de mensajes de apoyo y condolencias. Muchos usuarios destacaron la sinceridad de sus palabras y la manera en que eligió recordar a quien fue una de las personas más importantes de su vida.

La muerte de Gaspi ocurrió este domingo durante una colisión entre dos helicópteros en Río de Janeiro. El creador de contenido viajaba en una de las aeronaves cuando se produjo el accidente. La tragedia provocó una ola de repercusiones en Argentina y en distintos países de la región, donde el influencer había construido una enorme comunidad de seguidores.

Además de Juli Savioli, numerosas figuras del streaming y las redes sociales expresaron públicamente su tristeza por la noticia. Entre ellos se destacaron creadores de contenido, influencers y colegas que compartieron proyectos con el youtuber a lo largo de su carrera.

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, alcanzó la fama gracias a sus entrevistas callejeras, su humor irreverente y un estilo que marcó a toda una generación de usuarios de internet. Con millones de seguidores y una enorme influencia en las plataformas digitales, se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento online argentino.

La despedida de Juli Savioli se sumó a las innumerables muestras de afecto que aparecieron tras conocerse la noticia. Sus palabras reflejaron el impacto humano detrás de la tragedia y el vacío que dejó la repentina partida de uno de los creadores de contenido más populares del país.