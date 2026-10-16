El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras su muerte

La triste partida de Fernando Confessore conmocionó al periodismo este viernes 16 de octubre. Su hija Julieta Confessore utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida luego del infarto que sufrió durante la madrugada a los 58 años.

Con una entrañable fotografía infantil de ambos al lado de un árbol, la joven expresó sus sentimientos tras la dolorosa pérdida confirmada por la familia del meteorólogo de TN. "Te voy a amar y extrañar toda la eternidad", manifestó en su publicación.

El canal y sus compañeros manifestaron su pesar por el fallecimiento de la figura televisiva. Esta cercanía entre el meteorólogo y su hija era habitual en sus perfiles, donde celebraban juntos los momentos trascendentales de la vida familiar.

En agosto de 2025, el especialista en clima había compartido su inmensa alegría por el título de ingeniera química obtenido por su hija. "Hoy ya tiene su título de ingeniera, pero también se cierra un capítulo, una historia de esfuerzo, constancia y sueños cumplidos. Orgulloso no me alcanza", festejó públicamente aquella vez.

Ese emotivo recuerdo expuso la gran complicidad que mantenían, algo que hoy vuelve a destacarse tras el sorpresivo desenlace que enluta a la televisión. Su amplia trayectoria en pantalla le permitió ganarse el afecto de los espectadores y de sus colegas de trabajo.

La partida del histórico comunicador deja un vacío enorme entre quienes lo siguieron durante décadas en la pantalla chica. Las tiernas palabras expresadas por Julieta le sumaron una impronta de profunda intimidad al último adiós del queridísimo profesional.