El desgarrador mensaje de Maru Botana a 19 años de la muerte de su hijo

Cada 21 de septiembre representa una jornada marcada por el recuerdo y la sensibilidad para Maru Botana. Mientras la fecha coincide con los festejos por el Día de la Primavera, la cocinera revive un nuevo aniversario del fallecimiento de su hijo Facundo, ocurrido en 2009 mientras la familia se encontraba de vacaciones en la nieve.

En esta oportunidad, la pastelera y jurado de MasterChef Celebrity decidió compartir un video en sus redes sociales con imágenes familiares e incorporar un relato en off donde reflexiona sobre el proceso atravesado desde aquel momento que transformó su vida.

"Hoy es mi día especial y a pesar de que pasen los años todo se vuelve a revivir. Hoy quería compartirles este video, para que todas y todos los que estén atravesando un dolor tan grande, tenga esperanzas. No es nada fácil pero vas a poder", expresó en la publicación destinada a quienes transitan situaciones complejas.

A través de la locución en off del material audiovisual, imaginó un mensaje dirigido a sí misma 19 años atrás. "Si pudiera volver 19 años atrás, no intentaría explicarle nada a esa Maru. No le diría que sea fuerte, no le diría que todo pasa. No le diría que fuera valiente, porque en ese momento no pasa nada. Me sentaría al lado de ella y le diría solamente 'vas a poder'. No hoy, pero un día vas a dar un paso, después otro", manifestó al inicio de la grabación.

En la continuidad del mensaje, la cocinera detalló la evolución de su entorno familiar y la reconstrucción cotidiana tras la pérdida. "Vas a volver a cocinar, a reírte fuerte, a hacer planes. Tus hijos van a crecer, van a llegar Juan e Ine, vas a volver a creer. Vas a tener una familia enorme y vas a ser muy feliz", continuó en la pieza audiovisual.

Asimismo, reflexionó sobre la permanencia de la memoria de Facu a lo largo del tiempo. "Y no, no vas a olvidarte de Facu. Vas a aprender a caminar con esa mochila, hasta vas a correr con ella. Pero te aviso algo, cada vez que se acerque el 21, va a volver a pesar y vas a extrañarlo como loca. 19 años después, todavía va a pasar, pero ya no te va a dar miedo, porque vas a entender que extrañarlo también es una manera de seguir teniéndolo con vos", sostuvo.

El cierre de la narración estuvo enfocado en el acompañamiento a aquella versión del pasado. "Si pudiera volver 19 años atrás, me sentaría al lado de esa Maru, no para explicarle lo que viene, solamente para agarrarle la mano y decirle 'Vas a poder'", concluyó.

La publicación generó múltiples interacciones entre sus seguidores y figuras del espectáculo. "Te abrazo fuerte, amiga", escribió Wanda Nara; "Llorando, cuánto te quiero", manifestó Juli Puente, mientras que Damián Betular sumó emojis de corazones rojos en la sección de comentarios.