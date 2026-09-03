El desgarrador pedido que Francisco Stoessel le habría hecho a Tini

El enfrentamiento entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel suma un capítulo determinante en medio de la auditoría encargada por la artista y las gestiones de su entorno para destrabar la crisis financiera y personal.

La presentación de la cantante en Guadalajara marcó un hito en su carrera, ya que se convirtió en la primera actuación concretada de manera independiente, prescindiendo del acompañamiento directo de su progenitor en la gestión ejecutiva. Ante esta coyuntura, la representación legal de la figura pop alista una oferta económica formal orientada a liquidar el vínculo contractual histórico.

La pretensión de la contraparte apunta al cobro de un margen tradicional por el asesoramiento brindado durante más de una década. Sobre esta instancia, el periodista Martín Candalaft detalló en el programa DDM que "es el primer show sin su padre, quien está a punto de recibir una propuesta de parte del apoderado de Tini".

El desacuerdo no radica únicamente en los ingresos corrientes, sino que abarca el acumulado generado a lo largo de las etapas previas de mayor convocatoria. La expectativa del entorno de Alejandro Stoessel gira en torno a un porcentaje cercano al 15 o 20 por ciento correspondiente a los años de representación integral.

Al respecto, Candalaft profundizó que "Alejandro Stoessel no pidió nada, pero está esperando lo clásico de un representante, el 15 o el 20%, no menos que eso", añadiendo que "él espera que del lado de su hija llegue el reconocimiento por los 15 años trabajados" y confirmando además que "me dicen que la cifra sería sobre las ganancias pasadas".

Las posibilidades de una resolución pacífica a corto plazo parecen distantes, condicionadas por la negativa a entablar un diálogo cara a cara en presencia de apoderados legales. La revisión contable avanzó mediante la entrega de resúmenes patrimoniales, manteniendo el canal de comunicación limitado estrictamente al plano corporativo. Frente a esta encrucijada, el periodista Guido Zaffora aportó que "a mí me dijeron que esto va para largo, que Tini no quiere hablar con el padre y que el padre no quiere reunirse si hay abogados de por medio".

Respecto de las actuaciones contables en curso, Candalaft remarcó que "lo que me explicaron con respecto a la auditoría es que en realidad los apoderados de Tini le pidieron al padre que envíe una especie de resumen patrimonial y él lo envió".

En este contexto de distanciamiento generalizado, Francisco Stoessel asumió un rol de puente comunicacional entre las partes, mientras Mariana Muzlera optó por permanecer en Miami al margen de la exposición pública. Pese a que los hermanos atraviesan un vínculo con altibajos, el joven busca sensibilizar a la intérprete enfocándose en la condición física de su progenitor.

Sobre esta intervención, Zaffora reveló que "quien está intercediendo en estos momentos es su hermano Francisco, que no están en su mejor momento, pero Tini lo escucha", acotando sobre la postura materna que "la madre de ella está alejada en Miami y no quiere hablar con la prensa". Respecto al mensaje central transmitido entre los hermanos, el panelista concluyó que "Francisco también le pide a Tini que tenga consciencia de lo que está pasando el padre con su salud".