El director de Protección Civil de San Juan, Diego Morales, le comentó a DIARIO HUARPE que encabeza las tareas de monitoreo oficial ante la crecida de los cauces locales por el fenómeno estacional. La situación ya genera inquietud en la circulación diaria y amenaza con complicar el tránsito en Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas durante las próximas semanas.

Los equipos técnicos de la provincia evalúan actualmente la resistencia estructural de puentes, caminos y pasos habituales ante el incremento progresivo del agua. Si bien la evolución hídrica se mantiene dentro de los parámetros previstos por los especialistas, el proceso de deshielo continuará y provocará un volumen mucho mayor en los ríos sanjuaninos.

Hace aproximadamente 20 años que el río San Juan no registra un caudal de esta magnitud. Por este motivo, las áreas estatales ejecutan pruebas progresivas con los descargadores de fondo del Dique Ignacio de la Roza, liberando líquido de forma controlada para medir la respuesta del terreno y definir las intervenciones necesarias.

Durante las dos décadas de sequía y escasa circulación hídrica, se produjo una ocupación irregular de terrenos que pertenecen al recorrido natural del río. El levantamiento de viviendas y fincas sobre la vera norte exige hoy desplegar maquinaria pesada para redirigir el cauce y evitar daños materiales en esas propiedades.

Chimbas y Albardón

Uno de los puntos críticos bajo vigilancia constante es calle Salta, arteria que vincula Chimbas con Albardón y habilita el paso hacia El Rincón y Las Tapias. El sistema de drenaje de ese sector podría verse superado por el volumen del agua, generando el riesgo de que el líquido sobrepase la calzada y dificulte el cruce vehicular.

La estructura del puente de Albardón también figura en la lista de prioridades para los organismos provinciales. Esta obra vial nunca fue exigida por un caudal significativo de agua desde su construcción, razón por la cual los técnicos necesitan observar su comportamiento real cuando el río incremente su fuerza en los próximos días.

A este panorama se suman los cruces informales que vecinos y trabajadores utilizaban habitualmente cuando el lecho permanecía casi seco, especialmente en la zona de Villa Observatorio, en Albardón. Estos pasos alternativos quedarán totalmente inhabilitados debido al peligro extremo que conlleva el aumento repentino de la corriente.

San Martín y Angaco

Dentro del Gran San Juan, la preocupación se extiende hacia calle Rodríguez, una vía muy transitada que conecta San Martín con Chimbas y Angaco. Ese camino fue trazado en una etapa histórica donde no se proyectaba que el río San Juan recuperara un caudal importante, por lo que Protección Civil e Hidráulica analizan aplicar restricciones preventivas.

Calingasta

En la zona cordillerana, Calingasta ya enfrenta consecuencias directas por el deshielo en los caminos de montaña. El avance del agua provocó el corte total de la Ruta 400, traza fundamental que une las localidades de El Molle con Laguna Blanca y el área de Pachón, impidiendo cualquier tipo de circulación segura.

La interrupción en ese tramo calingastino resultaba previsible ante el avance de la temporada cálida y obliga a las empresas mineras a utilizar vías alternativas hacia sus proyectos. Las compañías del sector ya pusieron a disposición sus recursos para colaborar activamente en las tareas de reparación y acondicionamiento de los cauces afectados.

Prevención en diques y cauces

De manera paralela, el gobierno provincial realiza maniobras controladas de liberación de agua desde el Dique Cuesta del Viento, cuyo flujo alcanza hasta el Dique Pachimoco. Estas operaciones obligan a reforzar las campañas de prevención ciudadana, ya que los espejos de agua formados atraen a bañistas hacia sectores que carecen de medidas de seguridad.

Finalmente, el área de Hidráulica ejecuta tareas intensivas de limpieza de sedimentos y mantenimiento preventivo en distintos puentes para evitar obstrucciones que desvíen el curso natural. La presencia de corrales y otras instalaciones precarias levantadas dentro de los cauces representa otro foco de riesgo ante el avance de las crecidas coordinadas junto a municipios y empresas.