El despeserado pedido de Cande Tinelli por la enfermedad de un ser querido

Cande Tinelli atraviesa uno de los momentos más difíciles a nivel personal debido al delicado estado de salud de su perra Linda. El animal de 14 años fue diagnosticado con cáncer y metástasis, lo que motivó la decisión de realizar una cirugía de urgencia. A través de una serie de historias de Instagram, la influencer compartió el dolor y la incertidumbre que siente frente al complejo panorama médico.

Al recibir el diagnóstico, la situación representó un fuerte impacto emocional para la diseñadora. La joven relató que "me sugirieron dormirla. Se venía el final, fue un drama. Duelándola en vida, pulsión de muerte".

Pese a la recomendación inicial de los profesionales, optó por brindarle una nueva oportunidad quirúrgica a su mascota. Sobre esta determinación, explicó que "así que tuve que decidir y, con 14 pirulos, mi fuerte enana una vez más entra a quirófano mañana para extraer todo lo que hay de tumor y metástasis".

La cantante manifestó abiertamente los sentimientos encontrados que le genera el procedimiento. Confesó que "tengo pánico y pensamientos contradictorios, pero confío en el universo y en los profesionales". Esta decisión se fundamenta en la esperanza y en la percepción que tiene sobre la vitalidad de su compañera.

Sobre el vínculo que las une, la hija de Marcelo Tinelli reflexionó que "creo que lo último que se pierde es la fe. No estoy lista y creo que ella tampoco para que se vaya aún de este plano. Siento que ella aún quiere vivir".

Ante la inminencia de la operación, apeló a la solidaridad de sus seguidores en las plataformas digitales. El mensaje concluyó con el pedido de que "prendan velitas" para acompañar el éxito de la intervención.